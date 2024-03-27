恒大物業去年多賺8%　核數師發非標準報告

於2023年12月31日，集團總合約面積約8億方米，在管面積約5.32億方米；全年度新簽約第三方合約面積約2,309萬平方米。

然而，於2023年12月31日，集團的流動負債淨額約19.07億元，資產淨額卻只有約1,921.1萬元，即使好過去年底淨負債狀態，核數師於非標準報告提到「存在可能影響貴集團持續經營能力的重大不確定性」。

董事認為夠錢滿足今年財務責任

具體而言，集團已與若干債權人(包括應付貿易賬款及有關連人士)達成協議，同意自2023年12月31日起的未來12個月內，在負債到期時不要求立即償還；集團與業務合併應付對價的債權人積極協商，修訂還款計劃；董事目前並將繼續進一步實施營運及其他開支方面的成本控制，以改善經營及財務狀況。

核數師寫道︰「貴集團正在實施各種措施來改善其流動性。在所有這些措施能成功實施的基礎上，貴公司董事認為貴集團將有足夠的營運資金來償還到期的財務債務，因此，綜合財務報表已按持續經營基準編製。就此事項，我們的意見未作修改。」