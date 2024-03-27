2月港島甲廈租金續向下　呎租按月再跌1.6%

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》指出，受市場氣氛疲弱和農曆新年假期的影響，2月港島區和九龍區的寫字樓租賃市場停滯不前，其中，港島甲級商廈平均呎租跌至約63港元，按月及按年分別下跌約1.6%及約7.6%。

該報告又顯示，中環整體甲級商廈呎租金約93.3元，按月再跌約0.8%，較去年同期更回落約10.5%。區內甲廈成交呎價約30,781元，按月及按年分別下挫約0.6%與5.5%。

事實上，上月港島整體商業氣氛低迷，因為企業受壓於經濟復甦緩慢而縮減企業規模，部分國際律師樓及大型中資金融和房地產公司，減位於核心商業區黃金地段的的優質寫字樓樓面。若不是完全撤出香港市場，部分企業也會採取去中心化措施，即選擇遷往非核心區。

而期間的寫字樓租賃新需求有限和零星，當中，以中小型面積的寫字樓租賃交易為主，主要來自一些非金融的內地科技和創新公司。

至於九龍區甲級商廈市場，上月平均呎租約23.8元，期間租賃交易宗數大幅下跌，涉及新出租寫字樓宗數，按月下跌近一半。中小型面積的寫字樓交易主導租賃市場，以電子產品和採購公司為主。保險業和政府政策驅動的機構是該區寫字樓市場的需求動力，然而，該因素主要是受新政策的刺激，並沒有持續的需求，故預計同類需求將在第一季後開始下跌。另外，九龍東甲廈呎租約28.9元，較1月下跌約0.1%，比去年同期低約2.4%。