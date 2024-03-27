太古城兩房放盤僅1周　減價20萬沽　呎價1.57萬

藍籌屋苑再錄成交，鰂魚涌太古城兩房單位，放盤約一星期，即減價至930.8萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城南天閣低層D室，實用面積約592方呎，兩房間隔，叫價約950萬元，放盤放約一星期，減價至930.8萬元成交，呎價約15,723元。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島9座高層E室，兩房連多用途房，實用面積約497方呎，成交價達738萬元，呎價約14,849元，本月中才以798萬元放盤求售，放盤短短十天，減價60萬元售出。

●美聯施志剛指，鰂魚涌康蕙花園2座極高層E室，實用面積約423方呎，兩房間隔，叫價約704萬元，外區上車客議價後以約688萬元成交，呎價約16,265元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園A座中層4室，實用面積約620方呎，三房間隔，望山景，叫價880萬元，最終成交價840萬元，減幅約4.5%，呎價約13,548元，相對於去年底同類型低層單位做價，3個月回升約70萬元。

●利嘉閣盧聖鋒指，西區寶翠園1座中層H室，實用面積約1,420方呎，四房雙套房連多用途房及工人套房間隔，望海景，區內換樓客睇樓後即與業主進行洽購，叫價3,800萬元，減至3,338萬元成交，呎價約23,507元。

●中原郭詠媚指，黃竹坑居屋南濤閣3座中層B室，實用面積約589方呎，原則三房間隔，未補價第二市場最初叫價500萬元，最終以472萬元成交，呎價8,014元，新買家為同區綠表客。

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九龍區

●利嘉閣霍志遠稱，奧運站海桃灣2座中層C室，實用面積約448方呎，兩房間隔，叫價835萬元，議價後以828萬元成交，呎價約18,482元。

●香港置業馬漢偉表示，大角咀港灣豪庭9座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望市景，以約730萬元放盤逾1年後，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價約100萬元，以630萬元入市，呎價約14,450元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄近100宗二手買賣，較上月全月增約1.4倍，迎海．星灣御25座中層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以722萬元易手，呎價約14,498元，約10年帳面獲利約111萬元。

●中原劉俊杰指，大圍3月暫錄近70宗二手買賣，其中柏傲莊I的3B座中層D室，實用面積約327方呎，一房間隔，享園景，開價約740萬元，零議價易手，呎價約22,630元，原業主2020年以740萬元買入，持貨約4年帳面平手離場。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田碧濤花園2期嘉麗閣中層D室，實用面積約760方呎，三房間隔，望河景，放盤1個月，開價850萬元，累減40萬元，終以810萬元成交，呎價約10,658元。

●中原侯惠良稱，沙田及大圍3月暫錄近200宗二手買賣，較上月升仔兩倍多，沙田偉華中心2座低層G室，實用面積297方呎，兩房間隔，開價約400萬元，月中已調整至388萬元，反價至390萬元易手，呎價約13,131元。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田御龍山2座高層A室，實用面積約914方呎，套三房間隔，望河景，放盤兩年，叫價1,940萬元，累減292萬元，以1,648萬元沽出，減幅約15.1%，呎價約18,031元。

●利嘉閣郭建民表示，火炭銀禧花園5座低層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，終以496萬元成交，呎價約9,960元，原業主於2010年以約305萬元買入，帳面獲利191萬元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水3月暫錄約134宗買賣，粉嶺牽晴間5座中層C室，實用面積約570方呎，套三房間隔，開價約788萬元，今年1月減至680萬元，日前議價後以670萬元易手，呎價約11,754元。

●中原陳國輝稱，上水龍豐花園3月暫錄4宗買賣，屋苑C座低層7室，實用面積約502方呎，三房間隔，開價約560萬元，日前議價後以520萬元易手，呎價約10,359元，原業主於2020年7月以585萬元購入，持貨近4年帳面蝕讓約65萬元。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗錦綉花園I段1街單號屋，實用面積約848方呎，在無睇樓下，議價後終以958萬元連租約成交，呎價約11,297元。

●中原王勤學指，元朗3月累錄約164宗二手買賣，按月反彈約1.5倍，創13個月新高，朗屏8號1座高層C室，實用面積約337方呎，一房間隔，叫價458萬元，以446.8萬元沽出，呎價約13,258元，約8年帳面升值約20.5萬元。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋悅湖山莊1座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內綠表客表示熟悉該區，為鄰近家人方便照應，加上有約28萬元的議價空間，放盤約4日於未補價第二市場以360萬元購入，呎價約6,081元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆軒苑B座中層16室，實用面積約598方呎，內地家長一直租樓居住，撤辣後便積極物色單位，為方便子女在屯門區上學，已補價自由市場以428萬元「一炮過」付款購入自住，呎價約7,157元。

●美聯陳偉健指，葵涌3月暫錄22宗二手買賣，按月升逾1倍，居屋賢麗苑A座高層6室，實用面積約469方呎，兩房設計，去年9月於已補價自由市場叫價560萬元，上車客以484萬元承接，呎價約10,319元。

●中原余仲平表示，荃灣3月交投反彈，已錄得超過210宗二手買賣，海濱花園2座高層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，減價12萬元，以438萬元沽出，呎價約10,453元，新買家為外區上車客，單位約7年半帳面升值僅8萬元。

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