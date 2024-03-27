美股道指升300點　GameStop跌逾13%

市場逐漸消化了減息時機推後的預期，美股近期重拾向上動力，3大指數周三早段向好，道指升319點，報39,610點；標指升31點，報5,234點；以科技股為主的納指升65點，報16,381點。港股夜期報16,425點，升18點，高水32點。

美國聯儲局公布了經審核的年度財務報告，去年錄得淨虧損1,143億美元(約8,915億港元)，主要由於其利息支出上升，包括銀行放在聯邦儲備系統的存款準備金、隔夜逆回購工具等相關的利息。不過，聯儲局強調不會因為錄得帳面上的虧損而妨礙其運作，也不影響貨幣政策的執行。

作為一家中央銀行，聯儲局在處理營運損失時，可以把金額記在「遞延資產」帳目，創造資金保持正常營運。

企業消息方面，過氣的「迷因股」、曾經受散戶追捧的電子遊戲實體零售商GameStop公布了季度業績，於截至2月3日止一季內收入17.93億美元，按年減少19.43%；淨利潤增長30.91%至6,310萬美元。此前該公司表示因為電商市場競爭激烈、經濟前景不明朗及消費者支出疲弱，已經開始削減工作職位。GameStop股價早段曾跌13.03%。

作為美國散戶網民大本營的網絡討論區Reddit股價上市數日表現強勁，惟周三早段曾跌6.98%。深受散戶歡迎的交易平台Robinhood則宣布推出一款信用卡，供高級會員申請，該卡據稱將為大部分消費提供3%的現金回贈。Robinhood股價曾升4.54%。

另外，美國前總統特朗普旗下的特朗普媒體科技(DJT)周二首掛後升16.1%，報57.99美元；而周三早段升14.24%，報66.25美元。研究新股表現的佛羅里達大學教授Jay Ritter表示，DJT的合理股價大概「只有2美元」，因為該公司的基礎業務不值錢，也缺乏增長為一家大型企業的潛力。不過，市場似乎不在乎該股的基本面，其股價表現更類似於當初受到散戶追捧的「迷因股」。