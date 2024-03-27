恒汽兩年累蝕395億元　揭不合規關連交易

據獨立核數師報告摘錄，提及去年底恒汽的流動負債淨額達380.77億元，現金及現金等價物僅錄1.29億元，連同綜合財務報表其他事項，表明存在可能對公司持續經營的能力產生重大疑慮的重大不確定性，因此公司可能無法在正常業務過程中變現其資產及清償其負債。即使公司董事已採取措施，但該等措施存在重大不確定性，無法確定在編製綜合財務報表時使用持續經營假設是否合適。

如果持續經營假設不合適，則必須作出調整，將所有非流動資產及負債重新分類為流動資產及負債，將資產價值減記至其可收回金額，並為可能產生的任何額外負債撥備。綜合財務報表不包括任何此類調整。然而，鑒於恒汽未來的現金流，持續經營的能力存在重大不確定性。核數師尚未獲得足夠適當的審核憑證，證明公司有能力履行其到期的財務責任，認為與持續經營有關的這種重大不確定性對綜合財務報表的潛在累計影響極大，以致不發表意見。

由於無心之失，就截至去年度銷售新能源汽車之交易，公司並未作出必要的披露。恒汽發現有關不合規情況後，已即時尋求專業顧問意見，並透過刊發是次公告以提供該等持續關連交易的詳情。現時公司正審閱於刺本財年正進行及以後財年將進行的其他持續關連交易，並在 實際可行的情況下遵守規定。公司致力採取補救行動，收緊其內部監控程序以防止日後再次發生類似不合規事件，公司將採取措施加強內部監控。