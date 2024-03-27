新盤氣氛熾熱　康城項目暫沽逾150伙

一手市場氣氛熾熱，日出康城新盤次輪發售282伙，截至晚上10時，仍在進行銷售。另一個鐵路上蓋樓盤，已預告日內將公布首張價單，涉及至少129伙。

●日出康城SEASONS PLACE次輪銷售暫沽逾150伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周三(27日)展開次輪銷售，發售282伙。大批準買家於下午約4時起，在尖沙咀海港城港威大廈售樓處外排隊輪候入場，現場氣氛熱鬧。據市場消息，截至晚上約10時，項目暫沽逾150伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，其中1組大手客斥資約4,077萬元購入6伙2房單位。

●啟德天璽•海單日沽出兩伙 涉資逾1.07億

●旺角利奧坊．首隅周四出售20伙

●黃竹坑站Blue Coast周四開價

●啟德HENLEY PARK新現樓示範單位曝光

●啟德維港1號錄「一客三食」

●啟德GRANDE MONACO頂層特色戶售3,174萬元

會德豐地產的啟德GRANDE MONACO，周三(27日)以3,174.5萬元售出低座A座3樓A室，實用面積1,075方呎，四房一套連私家升降機大堂，外連958方呎天台，呎價約29,530元。

●啟德THE HENLEY II三房3,214萬元沽

●內地投資者斥813萬元購入半山捌號一房戶

●沙田星凱‧堤岸單日錄3宗成交

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周三(27日)再沽3伙，套現3,470.7萬港元，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目已連續6日錄得成交，今日售出單位包括1座39樓A室，實用面積731方呎，三房間隔享馬場景觀，以1,385.5萬元售出，呎價約18,953元。

●石硤尾龍駒道緹外周日推售1伙頂層複式戶