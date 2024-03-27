新盤氣氛熾熱 康城項目暫沽逾150伙
2024年03月27日 22:29
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一手市場氣氛熾熱，日出康城新盤次輪發售282伙，截至晚上10時，仍在進行銷售。另一個鐵路上蓋樓盤，已預告日內將公布首張價單，涉及至少129伙。
●日出康城SEASONS PLACE次輪銷售暫沽逾150伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周三(27日)展開次輪銷售，發售282伙。大批準買家於下午約4時起，在尖沙咀海港城港威大廈售樓處外排隊輪候入場，現場氣氛熱鬧。據市場消息，截至晚上約10時，項目暫沽逾150伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，其中1組大手客斥資約4,077萬元購入6伙2房單位。
●啟德天璽•海單日沽出兩伙 涉資逾1.07億
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周三(27日)售出兩伙，共涉逾1.07億元。其中，第5座21樓A室，實用面積1,401方呎，四房間隔，以6,993.8萬元成交，呎價約49,920元。
●旺角利奧坊．首隅周四出售20伙
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊．首隅，周三(27日)公布自首輪銷售至今已售出40伙，套現近2.3億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，現時客源方面，本地客及非本地客各佔一半。而連同其他期數計，整個利奧坊系列項目已套現約124億元。該盤將於明(28日)作次輪銷售，發售20伙。
●黃竹坑站Blue Coast周四開價
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3期Blue Coast，周三(27日)公布24小時內推出首張價單。長實營業部首席經理郭子威表示，首批單位不少於129伙，戶型以三房為主，並會涵蓋實用面積972方呎的「大三房」戶型。項目與經絡按揭轉介合作，為內地及海外專才買家提供按揭優惠。
●啟德HENLEY PARK新現樓示範單位曝光
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK，周三(27日)開放全新連裝修現樓示範單位予傳媒參觀。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目至今累售595伙，套現約65億港元，平均每伙售價約1,086萬元，平均呎價約2.98萬。今日開放示範單位為1A座33樓A室，實用面積937方呎，三房套房連衣帽間及工作間間隔，外望啟德體育園及維港海景。
●啟德維港1號錄「一客三食」
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周三(27日)沽出5伙，共涉及6,534.5萬元，當中3伙屬「一客三食」，包括1A座31樓G室，實用面積765方呎，屬三房一套連工人套間隔，以1,896.6萬元成交，呎價24,792元。
●啟德GRANDE MONACO頂層特色戶售3,174萬元
會德豐地產的啟德GRANDE MONACO，周三(27日)以3,174.5萬元售出低座A座3樓A室，實用面積1,075方呎，四房一套連私家升降機大堂，外連958方呎天台，呎價約29,530元。
●啟德THE HENLEY II三房3,214萬元沽
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，周三(27日)招標售出1座32樓A室，實用面積888方呎，三房間隔，通過招標以3,214.56萬元售出，呎價約36,200元。
●內地投資者斥813萬元購入半山捌號一房戶
英皇國際(00163)發展的西半山半山捌號再錄投資者入市個案，周二(26日)該盤28樓B室，以813.75萬港元售出，以單位實用面積311方呎計算，成交呎價約26,166元。買家為內地投資者，因單位連租約出售，預計回報率可達3厘或以上，且物業位處中環及毗鄰金鐘等商業核心區域，容易吸納優質租戶，故購入物業作出租用途。
●沙田星凱‧堤岸單日錄3宗成交
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周三(27日)再沽3伙，套現3,470.7萬港元，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目已連續6日錄得成交，今日售出單位包括1座39樓A室，實用面積731方呎，三房間隔享馬場景觀，以1,385.5萬元售出，呎價約18,953元。
●石硤尾龍駒道緹外周日推售1伙頂層複式戶
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，於周三(27日）發出銷售安排，於周日(31日)以招標形式推出第1座6樓及7樓A室頂層複式大宅。該單位實用面積8,239方呎，天台面積為2,648方呎，五房連五套房另設三間工人房間隔，為項目第4間推出招標的特色大宅。