保誠香港：今年代理團隊目標增聘4千人

中港通關逾一年，保誠保險香港行政總裁林智剛表示，去年公司業務持續錄得強勁增長，今年首兩個月業務按年繼續錄得增長；整個本地市場而言，他認為，疫後客戶對保障產品的關注持續增加，加上調查顯示內地訪港客戶(MCV)購保意欲仍然高企，加上中港兩地息差，預期今年市場的需求保持增長。

他指，去年代理人團隊完成增聘4,000人，至約2萬人，大致回復至疫前水平；又指今年目標新聘多4,000名，該企位於啟德AIRSIDE新的代理人培訓中心料在今年次季開幕，冀增加代理人團隊數目之餘，同時提升生產力。

目前內地客年度保單保費平均金額約為14萬元，較疫前平均6至7萬元飆升逾一倍；而港人投保金額大致與內地客相約。受惠內地重臨香港，去年保誠年度保費等值銷售額(APE)按年增2.9倍，在岸業務APE亦錄增長26%，當中本地客佔全年APE約30%，離岸業務已超過疫情前水平。內地客主要對長期儲蓄保險、危疾保險，亦看見有退休產品需求的趨勢。

林智剛稱，為配合集團「健康業務模式轉型」，去年公司大力部署大灣區跨境醫療服務，推出一系列跨境治療服務，又指新服務推出後，對相關產品的查詢明顯增多，未來將加強大灣區方面的部署。