洲際航天科技去年虧損2.1億人幣　擴逾36%

一直吹噓的航天業務去年下半年繼續「零收入」，所以全年相關收入依然「食蛋」，該分部去年底卻有負債5.59億元。

更甚者，洲際航天的核數師再度發表「非標準報告」，提到該企就租賃香港多個物業今年1至3月的租金付款1,328.4萬元逾期未付，涉及仍在建設的衞星製造、通訊、測量及控制中心，因此出租人有權根據租賃合約收回該等物業。

事實上，洲際航天去年全年虧損之所以擴大，原因正是航天業務使用權資產折舊開支及物業管理費用增加，以及有關業務僱員人數增加，推高了僱員福利開支。除此之外，原因還有與發行可換股票據有關的開支，以及若干物業、廠房及設備的減值虧損。

「非標準報告」又指，洲際航天在去年12月31日流動負債較流動資產多3.39億元，現金及現金等價物僅約7,022.5萬元，並有1,780.9萬元的應付債券財務契諾未獲履行，而債券持有人有權通知公司要求立即贖回原定今年8月至12月不同日期到期的債券。另外，公司去年底於各種合約及其他安排項下有重大資本開支承諾，連同其財務狀況，表明存在重大不確定性，或對公司持續經營的能力構成重大疑慮。

業績公布之前，洲際航天股價周三曾挫5.81%，低見1.62港元，收市仍跌2.9%，收報1.67港元，跟2021年4月下旬——剛宣布借殼「恒達科技」上市不久所創的歷史高位相比，累瀉超過95%，也是借殼上市接近3年以來之新低。