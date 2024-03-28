【東方日報產評】房地產債雷未解　內銀難獨善其身

論中國經濟，目前最大的隱患仍離不開房地產債務危機，皆因牽涉的層面廣，且足以威脅到銀行體系穩定性，故當局在千方百計疏導房地產相關風險，包括要求內地銀行加大對房地產企業的貸款支持，避免房企集體倒閉，引來更大的連鎖效應。事實上，這些年沒有內銀貸款政策傾斜的因，就不會釀成今日內房危機的果。如今內銀別無選擇，得放寬貸款風險監控，配合政策大力支持房地產融資，務求協助樓市流轉盡快復常，排除硬着陸的可能，確保整體經濟重納正軌，內銀才不會成為輸家！

如今內房面對的問題，是這些年嚴重過度槓桿下的後果，債務到期問題嚴峻，須積極與債權人商談債務重組方案；同一時間，房企問題對產業鏈的打擊風險不斷外溢，負面財富效應不斷擴散，致整體經濟增長放緩，要消化全國住房供應，需時以年計。用家恐慌買着爛尾樓，也看不透樓市前景，入市信心低迷，結果就讓內房的銷售承壓，資金回籠壓力大增，從而激化財務危機。惡性循環不斷推演，最終大規模的違約甚至破產，內銀不可能獨善其身。

今年初以來，當局促內銀大力支持房地產，主要是房地產風險積壓，內銀站在貸款風險的角度，都選擇「落雨收遮」，問題是這樣下去，房地產就連正常的貸款融資都吃閉門羹，即使是有國資背景的房企都出現財政問題，若不及時扭轉頹勢，火燒金融體系，後果必然是災難性的。

目前，內地維持相對寬鬆的貨幣政策，一方面減低企業與個人的利息負擔，另一方面亦欲促進投資，為固定資產投資包括房地產業給力，惟對內銀而言，一方面要增加風險大的房地產貸款，另一方面利息收入趨降，表面上處於「雙失」的狀況。但實際上，沒有當天內銀業對房地產單一行業的貸款政策嚴重傾斜，就不會有內房危機失控的狀況出現，說到底如今當局要拆彈，內銀必然是要付出一定的代價，不可能各家自掃門前雪。更何況，這幾年房地產貸款佔比雖降，但到底還是內銀業的主要貸款組成部分，若然房企集體倒閉，內銀還是無法避免巨額的貸款違約損失。

是故，今年內銀的不良貸款率上升、房地產相關貸款佔比回揚，並不讓人意外，而支持房地產業合理融資，實際上符合內銀業的利益。當然，除了期待房地產市場能盡快企穩之外，內銀業更樂意見到的，是內地資本市場能發揮應有的融資功能，為房企開闢重要渠道，以減輕對銀行貸款的依賴，也好為銀行創造非利息收入來源。奈何至今為止，尚未見到內地資本市場走出谷底。

得認清一個事實，就是房地產債務危機不存在要犧牲內銀利益來化解，皆因房地產債彈一爆，內銀不可能安然無恙。更貼切的形容，乃銀行與房地產是本着共同利益，補救過去的錯誤，修正發展道路。雖然展望今年這兩大行業發展仍然艱難，惟這場危機料已過最壞時刻，何時才能走出谷底，資本市場能否重新發揮融資功能，可視為其中一個重要指標。