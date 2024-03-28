龔成：股民應否以股代息？

首先簡單講何謂以股代息，一般公司派息都會以現金派發，而有些上市公司(其實不多)，可給股東選擇收取股息的方法，即是收取現金，又或是收取股票去取代現金。(但要留意，現時香港能以股代息的股票不多。)

在以股代息的程序中，將會有一個換股價，決定以甚麼股價去計算以股代息所收到的股票數量，而換股價一般都以除淨日前一個星期的收市平均價作計算，令到換股價盡量接近市價，但這會令股東較難比較市場價與換股價那個較為有利。

例如某股派息1元，每手為1000股，而換股價是20元。若某股東持有一手，收取現金股息就可收到1000元，若股東不收取現金股息，而選擇收股票，就會獲得(1000元/20元)=50股，那麼總股數就會有1050股。

哪時及哪些人應以股代息--

首先，這股票必定要是優質股或潛力股，因為以要股不要錢的心態，押注更多在這股身上，故這股必然是優質、長期股價上升才值得。

而以股代息的前提亦在於此，例如這刻不收取1000元現金，而換成股票，期望這股不斷增值，將1000元變成2000元、3000元，甚至更多。同時，更期望不斷以股代息，收取更多的股票，造成更大的良性循環，財富更有效增值。

當然，投資者必然是長線投資甚至超長線投資，放棄眼前現金流，期望換取更多的資產。同時，由於以股代息得來的股票往往不多，同時會產生碎股，故投資者必須要以儲股票的心態去長線運作。

另外，若投資者本身是較難儲錢的人，若收到現金股息也只會花費了，那麼利用以股代息策略，幫自己儲股票，累積資產，長遠的效果更佳。更何況，這種不用再額外付出而能增加資產的情況，對某些人來說，無論在心理上或實際上都是較佳的。

--從公司角度看以股代息--

對公司來說，鼓勵股東去以股代息，可以節省公司的現金，以「零成本」印股票的方法就行，對公司運作更為有利。不過，若從所有股東的角度看，印股票並不是零成本的，因為印更多的股票，意味著該股的總股數增多，原有每股的價值相對減少。

所有策略都必有利弊，若該公司的業務不佳，股價持續下跌，那麼之前以股代息得來的股票，就等於買貴貨了，所以，大前提必然是優質股，業務前景向好的股票，長期股價呈上升的狀態，那麼之前以股代息得來的股票，就等於平價入貨了。

不過在最後要提醒大家，有一些非優質、較小型、資金不多的公司，同樣也會有以股代息的選擇給股東，又或是送紅股代替股息等的派息方法。

不過大家就要注意一下，因為這些公司不同之前所講的匯豐、港鐵等(即優質及現金足的公司)，而有可能是現金不太充裕的公司。不過這些公司又不想再拿現金出來派給股東，因此最慳成本的，莫過於零成本去印股票出來，充當股息分派給股東了。

所以，最重要衡量點，都是還原基本步，只適用於優質及有前景的公司。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)