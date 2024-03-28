鄧建初：世事如棋局局新　股災演繹方式每次不同

倉卒歲月，世事如棋。歷史不斷演變，香港由百餘年前的小漁港，進化至現今之國際金融中心，得來不易的輝煌成果，全靠三代人努力拚搏。

香港股票市場發展至今，曾經歷73年、87年、97年、2008年、及2018年至今的大型股災。73年股災，初哥不知其底蘊，印象模糊。87年黑色星期一是電腦程式自動盤沽空作怪，迫使時任總統列根暫停電腦程式盤及縮短交易時間，各國紛紛採取救市措施，七國集團開會商討如何向金融系統提供流動資金，慢慢地環球股市才得以復原。

97年亞洲金融風暴，以沽空基金索羅斯為首的國際炒家狙擊亞洲各國貨幣，至98年追擊港元，大肆拋空港股。由97年8月至98年8月，一年之間，恒指由16,000點跌至穿破6,600點。港府動用外匯基金入市打大鱷，大舉挾倉，迫得沽空大鱷落荒而逃。

2000年代中期，美國大量財務機構借貸與不良紀錄的人士作房屋按揭，然後出售與投行，投行再將之包裝成次按迷你債券，推售給小散戶。到2008年美國樓市泡沫爆破，大批次級房貸違約引爆雷曼迷你債事件，重創全球股市。美國聯儲局主席推出大印銀紙的量化寬鬆政策，政府以逾1,870億美元拯救金融市場，包括接管了兩大房貸機構房利美與房地美。

然而，2018年由美國總統特朗普掀起的中美貿易戰，槍口瞄準中國，更以金融手段對付香港，務求全方位拖垮中港。港股恒指由2018年高位約33000下跌至今，指數跌幅一半，不少股票更大跌逾九成，血流成河。

從以上的股災故事，看到每次演繹方式盡不相同。今次下跌達六年之久，已算是年數最為漫長。今次大股災形成之原因，除了外圍因素，內在亦出現了問題。恒指服務公司大量增加成分股，可惜是偏向新經濟之科技股為主力，而且均在極高位時才加入。在有心人乘著沽空制度之便利而大肆操弄之下，變成易跌難大升之局面。無奈的是，財爺更在股市持續低迷情況下，大幅加股票印花稅三成，催動了香港股民轉往炒美股。美股持續攀升，成交大於港股，股民樂不思蜀，返回港股市場興趣大減。財金官員們應檢討沽空制度，免令港股繼續任人魚肉。

今年是美國總統大選年，美國大冧機會較微。預料大選過後，美股才見真章。香港股市仍然要捱一段日子，才能否極泰來。現階段的策略，仍應等待實力股急插時才入市博反彈，有一定利潤先行食胡，並定下輕微止蝕位，以求保本，靜候黎明的來臨。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)