施羅德：單靠儲錢難為財富增值

現金存款似乎是一種安全的儲蓄方式，惟長期持有現金，可能會對你的財富構成嚴重風險。

現金儲蓄帳戶是非常適合用於預留資金，以作短期支出或應急用途。這是一種安全而可靠的儲蓄方式，畢竟現金是存放在安全的地方。但事實上，若目標較長遠，例如購買物業、支付教育費用或作為退休儲蓄，現金並非明智之選。長遠來看，現金儲蓄相比起其他投資具有更大風險。由於現金無法有效對抗通脹，這表示投資者的整體資產可能會減少。

過去30年，環球通脹率平均每年超逾5%。按5%通脹率計算，若今年需要100美元購買的商品，明年將需要105美元才能買到。除非存款利率能達到5%或以上，否則資金將遭受虧損。

過去幾個月一直強調商品通縮的趨勢基本上已經結束，使進一步紓緩通脹壓力的責任推至服務行業。雖然房地產業有條件提供協助，但在環球經濟增長復甦的背景下，可能限制一籃子通脹因素中，其他與服務業相關的緩和價格上漲風險。

現實生活中，不同商品和服務的通脹率並不相同。舉例來說，在全球不同地區，醫療保健和住屋成本的上漲速度高於其他商品價格的升幅。若必需品價格的通脹率持續高企，那麼依賴現金儲蓄作為未來消費的儲蓄人士可能會面臨諸多挑戰。

現金回報未必跑贏通脹

2022年，新冠疫情以及俄烏爆發衝突所帶來的影響，導致環球貿易中斷，環球商品的平均通脹率達到8%。然而，平均通脹8%的背後掩蓋了令人不安的真相，食品的平均通脹率達12%，能源的平均通脹率則達到14%，某些國家的通脹率甚至更高。若食品通脹率為12%，每美元能購買的食品數量將於5年內減少近一半。10年後，每美元僅可買到原來商品數量的三分之一。

現金存款可以賺取利息，這有助於抗衡通脹，但並非所有存款都能一直獲得具有吸引力的回報率。在儲蓄利率較高的時期，通脹率往往亦會較高。那麼，現金跑贏通脹的可能性有多大呢？回顧近100年的歷史回報率，以了解一年、3年、5年或10年儲蓄期間現金跑贏通脹的概率。調查結果顯示，無論儲蓄期多長，現金跑贏通脹的機率概為60：40。相比之下，投資股市的時間愈長，跑贏通脹的可能性愈高。事實上，只要投資期達到20年，股市投資跑贏通脹的可能性都會達到100%。

如果現金儲蓄對財富構成長遠威脅，投資者可以如何保護自己的資產？保護財富的其中一種方法是將儲蓄現金分散投資於不同的資產類別，例如股票、債券、房地產及其他另類資產。這些投資以不同的方式產生回報，並且能夠提供(但並不保證)跑贏通脹的機會。

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