【業績一覧】中國白銀集團、洲際船務等
2024年03月28日 08:28
東網電視更多新聞短片
金貓銀貓(01815)公布，去年股東應佔虧損3,499.8萬元人民幣，不派息。
CNT GROUP(00701)公布，去年股東應佔虧損6,857.9萬港元，相對2022年虧損9,408.1萬元，不派末期息。
天機控股(01520)公布，去年度虧損9,374.9萬元，不派息。
中國白銀集團(00815)公布，去年度股東應佔純利1454.9萬元人民幣，不派息。
正乾金融控股(01152)公布，去年股東應店純利2,034.6萬港元，按年升33%；不派末期。
長盈集團(00689)去年純利2,150萬港元，按年由虧轉盈，不派末期。
冠城鐘錶珠寶(00256)去年純利4,510萬港元，按年由虧轉盈，不派末期息。
時富投資(01049)去年股東應佔虧損1.08億港元，相對前一年虧損3,364.1萬元，不派末期息。
洲際船務(02409)去年純利少賺62.99%至2,121.1萬美元，擬派發末期股息每股0.15港元及特別股息每股股0.115港元。
勵晶太平洋(00575)去年股東應佔虧損2,504.9萬美元，相對前一年虧損3,642.7萬美元，不派末期息。
時富金融服務集團(00510)去年股東應佔虧損9,524.7萬港元，相對前一年虧損6,377.5萬元，不派末期息。