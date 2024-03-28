【業績一覽】靈寶黃金、艾美疫苗、雲頂新耀等
2024年03月28日 08:35
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靈寶黃金(03330)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3.18億元人民幣，按年升32.4%，每股盈利32.35分，派息6.5分。
艾美疫苗(06660)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損13.01億元人民幣，每股虧損107分，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損3.19億元人民幣。
雲頂新耀(01952)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損8.44億元人民幣，每股虧損2.7元人民幣，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損2.47億元人民幣。
新疆新鑫礦業(03833)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利1.62億元人民幣，按年跌78.1%，每股盈利7分，派息5分。
九台農商銀行(06122)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利1.68億元人民幣，按年跌90%，每股盈利3.32分，不派息。
國美金融科技(00628)公布截至2023年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3,699.7萬元人民幣，每股盈利1.37分，不派息。公司2022年同期錄股東應佔虧損563.8萬元人民幣。