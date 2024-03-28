許繹彬：內地股市好壞 取決港股未來去向
2024年03月28日 09:44
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，不經不覺，2024年首季快將過去，儘管首季港股成交略為好轉，但從點數看，港股首季截至昨日(27日)仍要跌743點；但從數據看，3月份港股暫可說是尚有交代，因除非今日(28日)會跌穿16,390點收市，如在此水平以上作3月總結，港股終於可以終止7連跌。長假將至，投資者相信只有一個盼望，就是希望下季港股有機會與台灣加權指數的距離進一步拉近，如能實現，相信已還得神落。
談回港股首季走勢，在2月份開始回暖，儘管波幅不算大，主要持續在15,300至17,200點的1,500點內窄幅徘徊；踏入3月份，恒指更是大部分時間在16,000點以上，成交更曾持續多次增至1,000億港元或以上。儘管從點數看，仍滯後於人，但憑實際數據看，可謂轉趨穏定，原因相信是內地A股市場，在多番救市措施下開始好轉，暫在3,000點大關持續反覆；更可能是因內地多番推出救市措施下，外資對A股市場開始作適度買入。
以近日為例，A股一直仍只在3,000點附近緊守，及呈現沒有方向，但外資則透過滬股通及深股通淨買入近56億元人民幣，滬深兩市成交額超過1萬億元人民幣，可見內地股票確有開始回暖迹象；港股一向與內地股票唇齒相依，北水仍持續淨流入港股；現階段來說，A股守穩在3,000點附近，港股則會企穩在16,000點附近；當A股曾升至3,100點水平，港股亦跟隨升至17,000點附近；未來除非美國市場出現巨變，或地緣政治突然變得緊張，港股繼續跟隨A股的變化定律，短期內相信不會改變。
昨日適逢期指月結及季結日，港股在開市時曾跌穿16,400點水平；但股王騰訊(00700)再度肩負領軍角色，令科技股開始從低位反彈，恒指略為喘定後收復部分失地；但最後因A股收市前突跌穿3,000點大關，令港股午後再現跌勢，最終在16,392點收市。一向被視為舉足輕重、另一隻港股領軍分子的港交所(00388)，近日走勢失色，昨日更跌穿230港元及創出一個月低位，投資者對其股價相當失望。
筆者認為，港交所股價之所以未見起色，相信是因為今年一直寄予厚望，阿里巴巴(09988)旗下菜鳥原定準備在聯交所上市的申請突然撤回。較早前當菜鳥入紙申請在港上市後，相信集資額會非常龐大，加上在其公司的知名度影響下，外間均認為菜鳥成功上市後，定必改善整個香港IPO市場氣氛，因而令香港IPO市場有望今年會重回全球三甲位置；但由於今次如意算盤未能打響，對未來港股IPO會受到一定程度影響，港交所因而再度受壓，亦無可厚非。
其實，筆者一直認為，香港股票市場受惠於他人灌溉及扶持，絕對是一件好事；但其實除要別人攙扶外，自救亦十分重要。港府去年曾高調成立的研究推動港股流通量小組，好像至今連樓梯響的自救消息方案亦未有所聞；內地多番推出挽救資本市場措施，印度股票市場也正不斷冒起，港府若仍在歎慢板，確實不該。