許繹彬：內地股市好壞　取決港股未來去向

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，不經不覺，2024年首季快將過去，儘管首季港股成交略為好轉，但從點數看，港股首季截至昨日(27日)仍要跌743點；但從數據看，3月份港股暫可說是尚有交代，因除非今日(28日)會跌穿16,390點收市，如在此水平以上作3月總結，港股終於可以終止7連跌。長假將至，投資者相信只有一個盼望，就是希望下季港股有機會與台灣加權指數的距離進一步拉近，如能實現，相信已還得神落。

談回港股首季走勢，在2月份開始回暖，儘管波幅不算大，主要持續在15,300至17,200點的1,500點內窄幅徘徊；踏入3月份，恒指更是大部分時間在16,000點以上，成交更曾持續多次增至1,000億港元或以上。儘管從點數看，仍滯後於人，但憑實際數據看，可謂轉趨穏定，原因相信是內地A股市場，在多番救市措施下開始好轉，暫在3,000點大關持續反覆；更可能是因內地多番推出救市措施下，外資對A股市場開始作適度買入。

以近日為例，A股一直仍只在3,000點附近緊守，及呈現沒有方向，但外資則透過滬股通及深股通淨買入近56億元人民幣，滬深兩市成交額超過1萬億元人民幣，可見內地股票確有開始回暖迹象；港股一向與內地股票唇齒相依，北水仍持續淨流入港股；現階段來說，A股守穩在3,000點附近，港股則會企穩在16,000點附近；當A股曾升至3,100點水平，港股亦跟隨升至17,000點附近；未來除非美國市場出現巨變，或地緣政治突然變得緊張，港股繼續跟隨A股的變化定律，短期內相信不會改變。

其實，筆者一直認為，香港股票市場受惠於他人灌溉及扶持，絕對是一件好事；但其實除要別人攙扶外，自救亦十分重要。港府去年曾高調成立的研究推動港股流通量小組，好像至今連樓梯響的自救消息方案亦未有所聞；內地多番推出挽救資本市場措施，印度股票市場也正不斷冒起，港府若仍在歎慢板，確實不該。