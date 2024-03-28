去年本港私宅空置率回落至4.1%　跌幅4年最大

2023年香港全面通關，私人住宅空置情況明顯獲得改善，期間空置率回落約0.3個百分點至約4.1%，跌幅為2019年後約4年最大。另外，今年及明年私宅供應量，仍然以啟德等九龍城區佔最多。

差餉物業估價署周四(28日)公布《香港物業報告2024》的初步統計數字，2023年私人住宅落成量為13,850伙，較2022年減少約35%。去年佔約50%落成單位位於九龍，約44%位於新界，而約6%為港島。

按地區計，九龍城(包括啟德)為主要供應地區，其次為屯門，兩區落成量合共佔整體落成量約40%。至於2024及2025年預測私宅落成量分別為22,270和25,530個單位，供應量主要集中在九龍及新界。該兩年新供應中，九龍城分別佔總供應量約26%和約27%。

另外，2023年私宅單位入住量為15,670伙，較去年高約12%。而去年年底空置量微跌至總存量約4.1%，相當於約52,150個單位，較2022年約4.4%的12年新高為低，跌返2021年水平。空置單位中，佔約,5,040個於佔用許可證發出 後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

該報告指出，在香港金融狀況收緊、外圍經濟前景不明朗、本地需求疲軟，以及市場氣氛審慎情況下，住宅售價雖然在2023年首4個月曾輕微回升，但在2023年12月仍按年下跌約7%，全年交投量亦按年減少約5%。相反，在各項人才入境計劃驅動下，租賃市場表現向好，去年12月住宅租金錄得約6%的按年升幅。