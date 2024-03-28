李澤銘：恒指料窄幅波動　內銀股再跌空間不大

港股處弱勢，有分析歸究人民幣貶值，紅蟻資本投資總監李澤銘則認為不必過於憂慮，因人民幣今輪貶值，並非人民幣單獨對美元貶值，而是美元走強，一籃子貨幣齊齊向下，日圓跌勢亦明顯。展望下周，他指因假期關係，交易日不多，料成交偏淡靜，恒指亦只會窄幅波動，預計在16,200至16,800之間徘徊。內地將於公布3月經濟數據，李初步估計汽車或零售銷售都不會有起色，但市場未必會有太大負面反應，期待內地會否推出刺激政策。

另外一方面，美股持續向好，李認為後市要留意AI板塊強勢能否持續，他指這方面應該問題不大，但要留意美聯儲減息時間與市場預期是否有落差。他指近月美國通脹未能進一步下跌，就業數據比預期強勁，未必能與市場預期般在6月減息，一旦推遲至8月或更後日子才減息，對整體市況或一些高估值股份，可能構成回調壓力。他指對美股今年維持牛市信心仍大，但中間一定會經歷一些調整壓力。