李澤銘：恒指料窄幅波動 內銀股再跌空間不大
2024年03月28日 11:39
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
港股處弱勢，有分析歸究人民幣貶值，紅蟻資本投資總監李澤銘則認為不必過於憂慮，因人民幣今輪貶值，並非人民幣單獨對美元貶值，而是美元走強，一籃子貨幣齊齊向下，日圓跌勢亦明顯。展望下周，他指因假期關係，交易日不多，料成交偏淡靜，恒指亦只會窄幅波動，預計在16,200至16,800之間徘徊。內地將於公布3月經濟數據，李初步估計汽車或零售銷售都不會有起色，但市場未必會有太大負面反應，期待內地會否推出刺激政策。
另外一方面，美股持續向好，李認為後市要留意AI板塊強勢能否持續，他指這方面應該問題不大，但要留意美聯儲減息時間與市場預期是否有落差。他指近月美國通脹未能進一步下跌，就業數據比預期強勁，未必能與市場預期般在6月減息，一旦推遲至8月或更後日子才減息，對整體市況或一些高估值股份，可能構成回調壓力。他指對美股今年維持牛市信心仍大，但中間一定會經歷一些調整壓力。
工商銀行(01398)及交通銀行(03328)績後股價受壓，李認為與其業績表現不太大關係，回吐或與股價過去一段日子累升不少，投資者獲利回吐，加上近期市場預期人行進一步推出寬鬆政策，或於4月初減息，內銀息差將受壓。他預料內銀難大升，但高息率支持下，仍可支撐股價，再跌空間不大，料今年仍能跑贏大市。他指如因為投資者獲利而令股價下跌，反而是收集吸納好機會。
嗶哩嗶哩(09626)績後有追捧。李澤銘指，嗶哩嗶哩雖然去年虧損明顯收窄，但其帳面現金流仍跌至150億元人民幣左右，反映公司現金流情況依然未見好轉。他又指，嗶哩嗶哩在遊戲方面業務按年倒退20%，令市場對公司前景憂慮仍然存在。李認為，股價今次反彈，主要因為業績稍微比預期理想，加上股價已經積弱一段時間，投資者現時追入值博率不大。建議持貨較多的投資者，反而可以趁今次股價反彈沽貨離場。