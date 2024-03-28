鱷王：中國正面臨「百年一遇風暴」　一大問題必須解決

對沖基金橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)發文表示，中國面臨一場「百年一遇的大風暴」，必需解決債務問題，否則可能會經歷類似日本經濟停滯時期的「迷失十年」。

達利奧認為，中國政府應減輕中國債務負擔、放寬貨幣政策等，助中國經濟渡過難關。他又補充，中國應該重點緩解失衡問題，包括人口老化和擬定與貧富差距和價值觀相關衝突的處理方式。

他稅，中國實行資本主義帶來信貸和消費能力的循環，可以釋放出創造力和促進繁榮，同時會催生貧富差距和大量債務。當債務規模變得過大而無力償還、出現巨大的貧富差距，就會導致循環的逆轉。

中國面對債務壓力、與其他國家衝突、重大技術變革、氣候和疫情等問題結合在一起，為百年一遇的風暴創造了登陸的條件。

他解釋，中國人平均退休與死亡年齡差距有約30年，這些人在期間沒有收入，加上中國過往推行一孩政策，意味着一個子女要照顧兩個年邁的父母，故此中國須改善養老服務，並提高退休年齡。此外，中美衝突產生巨大的負面影響，提高了未來10年發生毀滅性戰爭的幾率。科技戰的勝負正代表着打贏經濟戰、地緣政治戰和軍事戰爭。