去年港寫字樓空置率升至14.9%　連漲5年　創25年高

去年本港整體寫字樓空置率上升至約14.9%，已連漲5年，為25年新高，同時，空置樓面面積高逾2,100方呎，再創有紀錄新高。

據《香港物業報告2024》的初步統計數字，2023年寫字樓落成量顯著下跌至逾171.15萬方呎，當中，甲級商廈落成量約155萬方呎，大部分來自包括西九龍的深水埗。

而年內寫字樓的整體使用量逾44.13萬方呎，甲級商廈使用量出現正吸納量，達逾48.43萬方呎。而截至去年底整體空置率上升約0.5個百分點至約14.9%，為1998年錄得約15.3%後的25年新高，而空置樓面積則達約2,109.78萬方呎，已連續4年創新高。

至於，甲級寫字樓空置率約16%，較2022年上升約0.9個百分點，去年甲廈空置量約1,482.23萬方呎。而所有分區的甲廈空置率均錄得雙位數字，介乎約10至17.3%不等。

另外，今年及明年，中西區將成為新落成甲級寫字樓的主要供應地區，該區今年落成量將佔預計總供應量逾157.15萬方呎的約43%，明年則佔逾136.7萬方呎落成量的約40%。

該報告又指，雖然本地經濟有明顯增長，但利率相對偏高和地緣政治緊張局勢加劇，導致2023年寫字樓市場需求疲弱及市場氣氛偏軟。

以2022年第四季與2023年第四季相比，寫字樓售價下跌約7.8%，當中，甲級寫字樓售價錄得約2%的跌幅。同期，業主提供靈活的租賃安排抑制寫字樓租金，租金錄得約0.7%的輕微跌幅，而甲級寫字樓租金則下跌約1.7%，反而乙級及丙級寫字樓租金則分別微升約0.7%和約0.6%。