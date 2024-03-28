俄國減產勢推高油價　摩通：美大選前或闖100美元

摩根大通分析師警告，由於俄羅斯出乎意料決定進一步減產，布蘭特期油可能在9月前被推升至每桶近100美元。布蘭特期油最新報85.79美元，升0.44%，紐約期油報81.81美元，升0.58%。

包括Nata​​sha Kaneva在內的該行分析師在報告中表示，俄羅斯的石油戰略轉變令人驚訝，從表面看來，如果不考慮政策、供給或需求反應，俄羅斯的行動可能會在4月份就將布蘭特期油推高至90美元，5月份達到90美元中位，9月份接近100美元，從而在大選臨近時續向美國施壓。

減產行動在3月3日開始，當時石油輸出國組織(OPEC+)幾個成員國，決定延長每日額外自願減產220萬桶的協議。惟俄羅斯的舉動帶來新震盪，其宣布在第二季將自願減少每日47.1萬桶的原油產量及出口量，使該國在6月底前將原油產量降至每日900萬桶，是對之前宣布持續至2024年底自願減產每日50萬桶計劃的額外補充。

摩通預測，隨着油價上升，美國汽油價格或在5月升至每加侖4美元，是2022年夏季以來最高水平。如果OPEC+延續減產決策，價格升勢料會進一步加劇。不過，該行分析師也指，2022年能源危機經驗顯示，美國可以透過多種手段減輕高油價的影響，包括動用戰略石油儲備。