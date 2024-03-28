黃竹坑站Blue Coast首推138伙　折實平均呎價21968元

長實執行董事趙國雄表示，首張價單屬「撈底價」，現時市況之下這個價錢一定「撈底」。早前談及該盤每方呎成本約2.8萬元，現時定價屬「蝕小當賺」，認為賣樓不應只考慮成本，亦要視乎市況。首批單位有些許折讓，希望可幫助市民置業安居。該盤定價比於2021年推出的港島南岸第1期低約30%，也反映了本港樓價有調整。

集團營業部助理首席經理楊桂玲指，首張價單包括22伙兩房戶及116伙三房戶。售價方面，即供可享最高15%折扣，折實價介乎878萬至2,313萬元，折實呎價由18,998至24,072元。按定價計，首批單位市值約27億元。樓盤明日起收票及對外開放示範單位。

首批入場單位為2B座6樓D室，實用面積452方呎，折實呎價約19,425元。呎價最低單位為2B座6樓E室，實用面積813方呎，折實價1,544.5萬元，折實呎價約18,998元。

集團營業部首席經理郭子威稱，「大三房」售價最低單位為1B座7樓A室，實用面積958方呎，折實價2,026萬元，折實呎價約21,148元。

價單同時提供「0.5好輕鬆建築期付款計劃」，總折扣為11.5%，簽署臨時買賣合約後每60天繳付0.5%樓價，90%樓價可於收樓時再繳付。

資料顯示，港島南岸對上一個推出的新盤為第4A期海盈山，於去年7月推出首批88伙，當時折實平均呎價約27,989元。