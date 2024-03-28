金發局倡增私募股權互聯互通　促進跨境投資

為加強香港作為全球離岸人民幣中心，港府旗下智庫香港金融發展局(簡稱金發局)提出8項政策建議，包括完善現行的互聯互通機制，並在加強新興高成長領域互動性，如建立私募股權互聯互通。

現時中港兩地已有「十八條措施」及「三十條措施」，前者支持香港有限合夥基金(LPF)在前海設立投資實體，並鼓勵前海的合格境內投資企業(QDIE)基金經理投資香港創新科技；後者則步支持香港私募股權基金(PEF)在前海發展，並讓在港註冊的PEF能獲合格境外有限合夥人(QFLP)的地位。

金發局指，內地和香港擁有亞洲前兩大私募股權市場，可望透過加強互聯互通性而受惠，而提升跨境私募股權互通性對經濟增長十分重要，QFLP及QDIE架構促進資金流向內地，並引導內地資金流入香港。因此，完善前海模式是關鍵策略，包括推行對投資者更加有利的QFLP和QDLP政策，以簡化和鼓勵基金經理及私募股權投資者在前海與香港之間進行跨境投資。

該局又建議，政府應考慮在「十八條措施」和「三十條措施」的基礎上，分階段將這些措施擴展至其他金融中心，如上海和海南，以開拓更多機遇，提升跨境資本交易的流動性和規模。另認為在香港加快建立人民幣計價的私募股權基金，同時允許在內地提取人民幣，能促進內地與香港之間的人民幣流動。

該局強調，有關計劃的宗旨是創造一個「更一體化和充滿活力」的私募股權環境，以鞏固香港作為多元廣泛金融活動中心的角色。

另外，金發局循增進人民幣市場的深度，和廣度及促進人民幣生態系統發展兩方面提出政策建議，包括促進離岸人民幣市場的流動性、離人民幣產品供應多元化、豐富人民幣風險管理產品；拓展人才互通、增進跨境數據流動，以及善用基礎設施、數碼貨幣發展及創新。