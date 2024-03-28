金管局9招撐中小企　承諾不向按時還款按揭客戶Call Loan

香港金融管理局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布推出一系列措施，支持中小企獲取銀行融資，並協助它們持續發展。當局指，儘管本地經濟逐步復甦，但部分中小企的經營環境仍然面對挑戰，協調機制經聽取工商界的意見後，決定推出以下9項措施，協助中小企駕馭複雜多變的經營環境，並提高它們面向銀行的議價能力：

1. 不要求按時供款按揭客戶提前還款：協調機制銀行承諾，按照金管局2023年12月20日發出的指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款。

2. 調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期：銀行在定期檢視信貸額度時，會綜合考慮借款人的信貸需求、整體財務狀況及還款能力等因素，不會單純因為抵押品價值變化而調整額度。若因為客戶需求或風險狀況出現變化而需要調低額度，在客戶正常還款及沒有違反貸款條款的情況下，銀行會給予最少6個月時間，讓客戶逐步過渡至新信貸額度。

3. 加快處理八成和九成信貸擔保產品申請：財政司司長於《2024-25年度財政預算案》宣布，「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期延長兩年至2026年3月底。銀行會配合香港按證保險有限公司積極檢視處理流程，務求加快貸款審批。

4. 按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶：面對經營困難的中小企，銀行會以包容態度，按照審慎風險管理原則，提供適切的信貸支援，包括參照「還息不還本」計劃的安排，重組貸款，減輕客戶面對的資金壓力。針對已經在「還息不還本」計劃下過渡至部分本金還款的企業，銀行會按客戶要求，考慮延長部分還本選項期限，或讓有需要客戶選擇較低還本選項，甚或提供還息不還本安排。上述安排同樣適用於以個人名義敍做的的士、小巴及商用汽車貸款。

5. 提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務：銀行會利用金融科技，包括金管局推出的「商業數據通」（CDI），積極研究推出為中小企度身訂造的信貸產品，包括可快速批核的無抵押貸款。除了信貸產品外，銀行會提供其他服務支持中小企業務發展，例如跨境銀行服務、商業數碼服務、電子商貿應用以及環境、社會及管治（ESG）相關服務，協助中小企開拓業務領域和升級轉型。

6. 積極考慮利息和收費減免：銀行會提高中小企銀行服務收費的透明度，針對有需要的中小企客戶，銀行會考慮提供費用豁免、利息或其他優惠，減輕中小企的財務負擔。

7. 設立一站式平台提供銀行中小企服務資訊：金管局會在網站設立中小企融資專頁，羅列不同銀行的中小企貸款資訊，包括服務專線、信貸產品種類等，方便中小企在銀行間作出比較及選擇。同時，金管局會推出中小企貸款專用電郵（smelending@hkma.gov.hk）及查詢熱線（2878 1199），收集和轉達中小企對銀行服務的意見。

8. 便利客戶轉換貸款銀行：如中小企有意轉換貸款銀行，銀行承諾會盡力提供協助。原貸款銀行會透過金管局的「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）計劃，在客戶同意下將其戶口資料轉交予新貸款銀行。此外，原貸款銀行承諾在7個工作天內，向客戶提供其現有信貸資料，讓客戶能提交予新貸款銀行，加快審批它們的開戶和貸款申請。至於以物業為抵押的貸款，除特殊情況外，原貸款銀行會爭取在收到相關法律指示6星期內解除抵押品的押記。

9. 銀行業界定期與商界組織會面了解中小企需要：香港銀行公會和香港中資銀行業協會會帶領銀行定期與商界組織和代表會面，了解中小企需要，以持續優化銀行服務，加強支援中小企。為此，香港銀行公會和香港中資銀行業協會將定期與金管局溝通工作的進度。