世茂3年累蝕近700億　流拍資產公允值保留意見

如綜合財報所述，公司去年淨虧損逾200億元，去年12月底，借貸合共約2,640億元，其中1,994億元將於未來12個月內到期償還，而其現金總額只有約214億元，且未按計劃還款的借貸共計1,694億元，至今更高達1,741億元。

此外，因各種原因涉及不同訴訟及仲裁案件。上述情況表明存重大不確定性，可能對公司持續經營的能力產生重大疑慮，可能無法在正常經營過程中變現資產和償還負債。鑑於公司實現緩解流動性壓力等計劃和措施有關的多重不確定性程度，核數師無法就持續經營基準的重大不確定性發表意見。

針對其他事項的審計範圍受限，核數師亦保留了審計意見。近年各方關注到世茂旗下深港國際中心繼去年7月司法拍賣流拍後，同年11月降價26億元，以104.35億元起拍價再次掛牌拍賣，仍落得無人競投的下場。核數師提及，無法取得充分、適當的審計證據來證明估值評估中使用的重大不可觀察投入值，和假設的合理性和適當性，從而無法確信去年底止約134億元的投資性房地產公允價值，和約106億元的存貨可變現淨值是否不存在重大錯報。