滙豐全面配合金管局支持中小企　商業客戶申融資擔保享優惠

就香港金融管理局剛推出支持中小企的9項措施，滙豐銀行表示會作出全面配合，務求針對中小企在不同復甦和發展階段的融資需求，提供適切協助，並即時推出新措施。

由2024年4月1日至9月30日，滙豐商業客戶成功申請「中小企融資擔保計劃」，可享高達1萬港元的3個月利息回贈、高達1萬元的計劃申請費豁免，以及現行高達5萬元的擔保費回贈。滙豐期望透過相關措施，在中小企考慮以銀行融資增強現金流和財務彈性時，減輕他們部分的融資成本。

「中小企融資擔保計劃」申請人同時可享一系列銀行服務優惠，包括豁免1萬元滙豐「智豐收」設置費用，以及兩個月自動轉帳交易費回贈。

客戶可登入滙豐商務網上理財登記申請「中小企融資擔保計劃」，或致電新開設的中小企融資熱線，就自身融資需求獲取專門的支援和建議。滙豐將加快處理「中小企融資擔保計劃」的申請。

滙豐積極參與本地的數據生態圈，持續探討利用數據為中小企簡化信貸申請及審核流程。商業數據通」於2022年10月推出後，滙豐成為首批與香港商業信貸資料庫連接的金融機構。另外，透過金管局「銀行同業帳戶數據共享」先導計劃，指定客戶在申請融資時，可授權滙豐取得其恒生銀行帳戶數據。

滙豐不但為中小企提供信貸支持，亦設有不同支援服務，幫助客戶增強營運效率和加速數碼轉型，其中包括PayMe for Business註冊支援和其他超越銀行服務的解決方案。