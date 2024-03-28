港置馬泰陽：新盤熱賣對比資助房屋滯銷之啟示

本港樓市持續升溫，加上新盤開價極具吸引力，故有不少居屋或資助房屋準買家轉投私樓市場。以最新一期的居屋為例，共有6個居屋項目逾9,000伙單位開售，自一月底開始，截至3月19日，累計售出約41.5%單位。當中位於安達臣的安樺苑售出不足1成單位，並錄得3宗撻訂個案；另外，由市建局推出的港人上車盤，位於紅磡的煥然懿居第三座首日揀樓的出席率僅約三成，表現未如預期。

過去多年，居屋或資助房屋均受到市民歡迎，以「居屋2023」為例，當時以市值折減約38%，即以六二折出售，共錄得約17.2萬的申請，超額約18倍。而位於紅磡，屬港人首置盤的煥然懿居第三座，推出260伙單位，市建局共收到3,670份申請，超額13倍。

然而，在「居屋2023」出售6個的新建居屋項目中，截止3月19日只累售出3,805伙，佔總數約41.5%。當中以位於啟德的啟悅苑最受買家歡迎，已售出1,846伙，佔屋苑的90.2%，相比之下，位於元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑分別售出971伙及403伙，分別佔該屋苑的31.5%及77.8%。而位於安達臣道的安樺苑銷情則「包尾」，只售出83伙，佔總數的8.4%。

隨着政府撤辣、金管局暫停壓測、以及發展商以貼市價推出新盤，加上資助房屋需受5年內不許出租或轉讓的限制，令資助房屋的優勢大幅減少，促使許多準買家紛紛轉投私人物業市場。

事實上，新一批的居屋買家普遍較看重屋苑地理位置。例如，位於啟德的啟悅苑因其地理位置而成為搶手物業。相比之下，位於安達臣道的三個居屋項目因缺乏完善的交通配套，故表現較為遜色。而現時發展商所推出的新盤，不僅以貼市價開售，地理位置亦優越，交通配套齊全，相比之下，因此更受到準居家買家的青睞。

雖然有學者認為，「居屋2023」銷售速度不以如期，主要是因為本港經濟疲弱有關，加上居屋的買家主耍為基層市民，他們對本港的經濟前景未感樂觀。不過筆者認為，現時本港市港逐步明朗化，市場普遍認為美國將於年內減息，加上政府全面撤辣，令樓市交投氣氛全面回升，大量資金重新流入「磚頭」，相信仍有不少白表買家準備入市，甚至有部分白表買家流入私人物業市場，料本港樓市會迎來百花齊放的局面。

香港置業行政總裁 馬泰陽