金管局：2月港元存款微跌　人幣存款升1%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2024年2月份上升0.2%，其中港元存款下跌0.2%，外幣存款則上升0.6%。2024年首兩個月，存款總額及港元存款分別下降0.4%及0.5%。香港人民幣存款在2月份上升1%，於2月底為9,642億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為10,644億元人民幣，而1月份為14,009億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，無須過度解讀個別月份的波動。

2月份貸款與墊款總額下跌1.0%，2024年首兩個月下跌1.8%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在2月份分別下跌1%及1.2%。由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由1月底的84.2%，下跌至2月底的83.7%。

2月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.3%，與去年同期比較則均上升0.1%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.5%，與去年同期比較則下跌10.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於2月份均上升0.2%，與去年同期比較，M2及M3分別上升4%及4.1%。