證監會就引入法定協議和強制收購機制進行2個月諮詢

為便利香港房地產投資信託基金(REITs)私有化及其他形式的企業重組，香港證監會建議，在《證券及期貨條例》內，引入的法定協議安排和強制收購機制，以類似於其他上市公司的方式進行私有化及企業重組，並就建議進行2個月諮詢，至5月27日止。

由於REITs 並非受《公司條例》規限的公司，故現行的公司條例下的企業重組或收購要約的法定機制，並不適用於REITs。儘管目前REITs可在遵守《公司收購、合併及股份回購守則》及《房地產投資信託基金守則》有關規定的情況下，藉出售其全部或大部分資產，然後取消上市地位及撤銷認可，從而間接進行私有化，惟業界一直希望有一套類似於《公司條例》的制度，更清晰的退市選擇和更直接的機制。

值得留意的是，澳洲、新加坡及英國等其他司法管轄區的法例，均有就REITs訂明一套法定強制收購機制。澳洲及新加坡的REITs亦可實施參照了法院意見或經法院認許的「信託計劃」，藉着與單位持有人訂立合約安排來進行私有化或合併。不過，證監會認為，類似的「信託計劃」在香港並不可行。如要向香港法院賦予司法管轄權，以審議和批准涉及REITs的計劃，便須先制訂一套法定機制。

證監會指，基於上市公司及REITs在經濟性質及投資者權益方面甚為相似，故一直對兩者採取相同的規管方式，認為適宜引入REITs計劃建議，而有關法定制度亦會為REITs的單位持有人提供多項不同保障和保護。

另外，證監會又建議，將《證券及期貨條例》下多項市場行為監管制度的適用範圍，明確地延伸至上市集體投資計劃，藉以加強市場的廉潔穩健和投資者的保障。

投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，對REITs及上市公司採取相同規管方式，是證監會行之已久的政策。這些完善措施可望促進REITs的合併和收購，有助香港建立一個更蓬勃的REITs市場，同時亦能加強投資者的保障。