佳兆業去年蝕逾199億人幣　虧損擴大52%

同時，其獨立核數師就去年財報發出「非標準報告」，提及去年底止，公司流動負債淨額254.42億元，計息銀行及其他借款的流動部分為1,170.51億元，而其流動部分的無限制現金銀行結餘及現金等價物僅錄9.94億元。此外，去年尚未按預定還款日期償還約684.74億元借款本金總額，故截至去年本金總額約1,056.41億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約。去年12月底之後，佳兆業更未按預定還款日期償還若干其他銀行及其他借款。

這些情況表明存在重大不確定性，可能會對公司持續經營的能力構成重大疑慮。即使公司董事相信，佳兆業將能就現有借款的債務重組與其債權人達成協議等，獨立核數師對其有關持續經營的重大不確定性的意見，並未因此而作出修訂。