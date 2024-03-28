中銀香港：內房貸款僅18%屬民企　料風險可控

劉承鋼指，市場普遍預期美國下半年開始減息，但考慮過往經驗，港息一般會滯後兩個季度以上，料利率仍會在相對高位維持一段時間。

資產質素方面，中銀香港去年特定分類或減值貸款比率為1.05%，按年增0.52個百分點，信貸風險總監翁敬勳解釋，由於為個別民營內房企業流動性緊張，還款能力存疑，按準則將有關客戶降至不良級別，而增提相關撥備；去年第四季因利率長期高企，在樓市下行壓力情況下，主動增提撥備。

他補充，內房企業相關貸款中，民營房企僅佔當中的18%，不良貸款比率為9.9%，其中的70.1%已作撥備，餘額大部分在港有抵押資產，認為風險可控。若今年經濟保持穩定、資產質量不再大幅下滑，信貸成本有機會回落，有信心整體資產質量可保持優於同業水平。

副總裁兼風險總監徐海峰認為，今年高利率仍會維持一段時間，企業融資意欲較低，為今年貸款增長帶來一定挑戰。今年貸款焦點在於港府大型基建項目及藍籌公司，亦會投放更多資源支持中小企，加上東南亞地區經濟復甦，有信心今年貸款繼續保持增長。