中生製藥謝潤其：將剝離非核心業務　聚焦腫瘤肝病等4業務

她又指，未來會繼續剝離非核心業務，例如非核心處方藥企，包括皮膚病、醫院等，強調集團日後會聚焦於腫瘤、肝病、呼吸系統及外科或鎮痛4大方面業務。

首席執行長謝承潤補充，剝離非核心業務，無論對集團或子企本身都有利。從企業管理而言，衡量整個業務，將「業務極致做到最好」，而出售對集團及業務的可持續發展是最好選擇。另外，集團內部已完成多方面整合，包括人力、財務、零售、知識產權、採權等，能大幅提升經營效率、決策流程，從而令集團能更聚焦於業務發展，認為現有架構已非常穩健，短期內無大改動計劃。