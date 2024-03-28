中生製藥謝潤其：將剝離非核心業務 聚焦腫瘤肝病等4業務
2024年03月28日 19:58
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謝承潤（右二）；謝潤其（右三）
中國生物製藥(01177)今年2月宣布，以總對價約18.2億元人民幣，出售旗下骨質疏鬆症藥物及海洋藥物藥企正大青島67%股權。主席謝潤其解釋，集團是香港上市公司，旗下公司難以分拆到A股市場。同時以「天時地利人和」形容有關出售，在國家全面支持創新藥發展，加上A股尋求資本化機會、青島市政府亦希望有一個海洋藥物代表公司上市等多個因素下，管理層自2018年至2019年開始計劃有關事宜，故今年下定決定心將控股權出售，未來會繼續做好業務，期望能盡快推動正大青島在A股上市。
她又指，未來會繼續剝離非核心業務，例如非核心處方藥企，包括皮膚病、醫院等，強調集團日後會聚焦於腫瘤、肝病、呼吸系統及外科或鎮痛4大方面業務。
首席執行長謝承潤補充，剝離非核心業務，無論對集團或子企本身都有利。從企業管理而言，衡量整個業務，將「業務極致做到最好」，而出售對集團及業務的可持續發展是最好選擇。另外，集團內部已完成多方面整合，包括人力、財務、零售、知識產權、採權等，能大幅提升經營效率、決策流程，從而令集團能更聚焦於業務發展，認為現有架構已非常穩健，短期內無大改動計劃。