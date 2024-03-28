黃竹坑站上蓋項目「撈底價」搶客　平絕港島南岸新盤

本月第5個全新盤開價，黃竹坑站上蓋項目推出首張價單，138伙的折實平均呎價21,968元，平絕港島南岸新盤。發展商形容，首張價單屬於「撈底價」。

●黃竹坑站Blue Coast首張價單折實入場呎價18,998元

●啟德天璽•海單日售出4伙

●元朗洪水橋滙都I3月累沽約105伙

●長沙灣連方II示範單位曝光

萬科香港發展的長沙灣連方II，周四(28日)開放兩個無改動示範單位，以供參觀。其中，一房單位參照18樓N1室為藍本搭建，實用面積280方呎。上述單位大門側配備多功能的高身貯物櫃。客飯廳長約4.2米，闊約2.3米，設落地玻璃門，對外連接38方呎的露台連工作平台。展銷廳及示範單位由今日下午4時起開放予公眾人士參觀，開放時間是每日上午11時至晚上8時。

●啟德維港1號單日錄3宗成交

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●將軍澳海茵莊園單日連沽6伙