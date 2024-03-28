黃竹坑站上蓋項目「撈底價」搶客 平絕港島南岸新盤
2024年03月28日 21:04
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本月第5個全新盤開價，黃竹坑站上蓋項目推出首張價單，138伙的折實平均呎價21,968元，平絕港島南岸新盤。發展商形容，首張價單屬於「撈底價」。
●黃竹坑站Blue Coast首張價單折實入場呎價18,998元
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周四(28日)公布首張價單提供138伙，折實平均呎價約21,968港元，是港島南岸已推出的4期項目之中首批最低。首張價單包括22伙兩房戶及116伙三房戶。售價方面，即供可享最高15%折扣，折實價介乎878萬至2,313萬元，折實呎價由18,998至24,072元。發展商指，首張價單屬「撈底價」。
●啟德天璽•海單日售出4伙
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周四(18日)通過招標連環售出4伙，單日吸金約2.95億元。其中兩伙相鄰單位由同一組大手買家斥資逾1.33億元購入。上述兩伙相鄰單位，分別為第5座23樓A室，實用面積1,401方呎，屬四房兩套間隔，成交價6,760.67萬元，呎價約48,256元。
●元朗洪水橋滙都I3月累沽約105伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周四(28日)暫沽2伙，本月累計售出約105伙，套現約5.1億元。項目新近售出的單位包括第3座7樓B11室，實用面積340方呎，屬一房間隔，成交價385.34萬元，呎價約11,334元。
●長沙灣連方II示範單位曝光
萬科香港發展的長沙灣連方II，周四(28日)開放兩個無改動示範單位，以供參觀。其中，一房單位參照18樓N1室為藍本搭建，實用面積280方呎。上述單位大門側配備多功能的高身貯物櫃。客飯廳長約4.2米，闊約2.3米，設落地玻璃門，對外連接38方呎的露台連工作平台。展銷廳及示範單位由今日下午4時起開放予公眾人士參觀，開放時間是每日上午11時至晚上8時。
●啟德維港1號單日錄3宗成交
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周四(28日)連沽3伙，共涉3,093.5萬元。其中，第2B座25樓E室，實用面積452方呎，兩房連開放式廚房間隔，以900.6萬元成交，呎價約19,925元。同時，1A座33樓A室，實用面積643方呎，三房一套間隔，以1,514.7萬成交，呎價約23,557元。
●旺角利奧坊‧首隅錄「一客兩食」
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，周四(28日)錄得「一客兩食」，涉資1,027.09萬元。包括以517.72萬元售出9樓F室，實用面積273方呎一房，呎價約18,964元。
●馬鞍山雲海別墅接近沽清
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周四(28日)再錄成交，以4,624.6萬元售出Jasmine Avenue 5號別墅，實用面積2,151方呎，採三房兩套間隔，外連602方呎花園，呎價為21,500元。資料顯示，該別墅曾在2019年11月以5,100萬元售出，期後今年初終止交易，最新重新售出做價較當年低約9%。全盤提供67座洋房，現已售出66座洋房。
●將軍澳海茵莊園單日連沽6伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(28日)錄得6宗成交，當中有買家連購兩伙，單日套現逾3,100萬。最新售出的單位包括2座19樓C11室，實用面積290方呎，成交價521.7萬元，呎價約17,990元。該盤於3月累售162伙，總套現逾8.2億元。