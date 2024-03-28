馬鞍山半新盤三房慘蝕383萬甩貨　6年貶值28%

現時樓價與高位仍有相當差距，近年入市業主仍需大幅損手沽貨，馬鞍山雲海三房累減360萬元，以1,010萬元售出，原業主持貨約6年帳面蝕讓約383.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基指出，鰂魚涌太古城本月已錄約36宗買賣，創近一年新高，屋苑南天閣低層H室，實用面積約592方呎，放盤約一周減價約19.2萬元，以930.8萬元成交，呎價約15,723元。

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九龍區

●利嘉閣徐錦榮稱，西南九龍匯璽2B座中低層B室，實用面積約530方呎，兩房間隔，叫價1,238萬元，減價後以1,186萬元成交，呎價約22,377元。

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新界區

●世紀21奇豐張翠珊指出，馬鞍山雲海榕海臺2座低層D室，實用面積約719方呎，三房間隔，放盤1個月累減360萬元，成交價1,010萬元，呎價約14,047元。原業主2018年1月購入單位，持貨6年帳面蝕讓約383.8萬元，單位跌價約28%。

●中原黎宗文表示，沙田第一城於本月已暫錄約51宗成交，較上月全月的17宗大增約兩倍，並創2021年1月後超過3年新高。屋苑17座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，原開價約450萬元，議價後以430萬元易手，呎價約13,150元。

●中原侯惠良表示，大圍愉景花園B座中層6室，實用面積約524方呎，三房間隔，開價約730萬元，上月底已調整至650萬元，最終減至605萬元易手，呎價約11,546元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍居屋雲疊花園2座高層C室，實用面積約593方呎，三房間隔望內園景，已補價自由市場成交價628萬元，呎價約10,590元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山翠擁華庭5座中層D室，實用面積693方呎，三房連套房間隔，開價約760萬元，減價後以732萬元易手，呎價約10,563元。

●美聯楊浩然表示，大埔天鑽18座低層F室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，減價20萬元，以870萬元沽出，呎價約11,631元。原業主於2019年底以1,025.4萬元購入單位，持貨4年多帳面蝕讓約155.4萬元。

●中原蔡天賜表示，上水中心本月暫錄7宗成交，屋苑5座低層G室，實用面積約361方呎，兩房間隔，開價約520萬元，今年2月減至480萬元，議價後以443萬元易手，呎價約12,271元。

●中原賴作智表示，上水龍豐花園C座中層8室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以415萬元易手，呎價約12,730元。原業主2017年以418萬元購入上址，持貨7年帳面輕微蝕讓約3萬元。

●香港置業熊建明指出，馬灣珀麗灣1座低層D室，實用面積約837方呎，三房連套房間隔，以980萬元放盤，近日調整至950萬元，終以908萬元成交，累減約72萬元，呎價約10,848元。原業主於2018年以990萬元購入單位，是次帳面虧損約82萬元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋屏欣苑A座高層6室，實用面積約448方呎，兩房間隔，以453萬元未補價第二市場價售出，呎價約10,112元。原業主於2018年以約219.7萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約233.3萬，單位升值逾倍。

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