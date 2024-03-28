美股個別發展　標普料明年減息5次

美股3大指數周四早段個別發展，道指升75點，報39,835點；標指跌2點，報5,246點；納指跌37點，報16,362點。港股夜期報16,640點，升70點，高水99點。

美國經濟數據依然強勁，使得市場對於減息時間點的預測一再推遲。不過，標普全球評級首席經濟學家Paul Gruenwald直言，經濟不可能永遠保持高速增長，因此預計聯儲局除了在今年減息3次(共0.75厘)，明年更會大幅減息5次(共1.25厘)，意味着聯儲局今明兩年將累計減息兩厘，比市場上大多數經濟學家還要「鴿」。

儘管標普仍然預計今年美國國內生產總值(GDP)會有2.5%的增長，但Gruenwald指出，下半年開始經濟將會放緩，屆時聯儲局將更加積極地減息。在基準情景預測之外，他還表示，如果勞動力市場「崩潰」、失業率飆升，最終減息的步伐可能會更為激進。

標普的觀點與一些聯儲局官員的看法相悖。聯儲局理事沃勒出席活動時稱，近期的通脹回落速度令人失望，故目前仍不急於減息。

事實上，美國經濟轉弱的端倪已悄然顯露，近期包括麥當勞在內的多家連鎖快餐店均表示，低收入群體有縮減開支的趨勢。顧問公司Revenue Management Solutions亦公布了一項上月進行的調查結果，有大約四分之一的低收入消費者(年薪5萬美元以下)稱減少光顧快餐店；更有一半的低收入消費者表示減少光顧所有類型餐廳的次數。