富力地產去年虧損201億元人幣　3年累蝕523億

其核數師在財報發出「非標準報告」，包括與持續經營有關的重大不確定性，除提醒富力去年全年應佔虧損之外，去年底公司的銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款總額為1,375.29億元，其中567.95億元將於未來12個月內到期償還，然而僅有現金總額57.43億元。此外，無法按時償還若干銀行及其他借款184.45億元，且於去年12月底之後，仍無法償還自1月起至今到期的若干銀行及其他借款36.06億元。因此，若干本金總額為379.80億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約。

為減輕影響集團流動資金壓力及改善財務狀況，集團已考慮制定多項計劃及措施，包括一間於倫敦從事物業項目發展之附屬公司股權及股東貸款的可能出售事項，料將於5月完成。儘管如此，鑑於內地物業市場的波動、獲得銀行及集團貸款人提供的持續支援存在不確定，公司能否實現相關計劃及措施仍存在重大不確定性。事實上，富力才剛於周四即3月最後交易日，發出盈警信號。