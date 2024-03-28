【業績一覽】滿地科技、中國有色礦業等
2024年03月28日 23:01
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●中國有色礦業(01258)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為2.77億美元，按年增4.2%。年末期股息每股派2.9702美仙。
●滿地科技股份(01400)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為8.11億元人民幣，按年擴大4.77倍。不派末期息。
●其利工業集團(01731)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司股東應佔年度溢利為1,487.9萬美元，按年升43.82%。建議末期股息每股普通股派5.0港仙(相當於約0.64美分)。
●東吳水泥(00695)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為3652.5萬港元，按年收窄9.74%。不派末期息。
●中國儲能科技發展(01143)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為525.7萬港元，而2022年度錄虧損5,404.2萬元。不派息。
●百信國際(00574)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為235.0萬元人民幣，2022年度則錄虧損4,337.9萬元。不派息。
●三巽集團(06611)公布截至2023年12月31日止年度業績，期內收入為26.23億元人民幣，按年減少41.5%。母公司擁有人應佔虧損為4.13億元，按年擴大3.79倍。不派末期息。
●華津國際控股(02738)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利8,565.6萬元人民幣，而2022年度錄虧損1.65億元，不派末期息。
●僑雄國際(00381)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利3,721.3萬港元，而2022年度則錄虧損5,952.1萬元。不派息。
●亞洲電視控股(00707)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為1.32億元人民幣，虧損按年收窄28.21%。不派息。
●中國金控(00875)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為4,729.3萬港元，按年升15.24%。不派息。
●世紀聯合控股(01959)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損5235.8萬元人民幣，按年擴大1.21倍。不派息。
●慕容家居(01575)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損2,472.8萬元人民幣，按年減少87.61%。不派息。
●恩典生命科技(02112)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損3,956.6萬美元，按年減少29.01%。不派末期息。
●德銀天下(02418)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司股東應佔溢利為1.49億元人民幣，按年減少34.07%。擬派發末期股息每10股0.4076元人民幣(含稅)。
●鴻承環保科技(02265)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔純利約1750萬元人民幣，按年減少78.2%。不派末期息。
●巴克１７９８集團(01010)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為4,644.7萬港元，虧損按年擴大19.77倍。不派息。
●川控股(01420)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利324.5萬新加坡元，按年增47.97%。不派息。
●愛帝宮(00286)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損為1.77億港元，虧損按年增7.31%。不派末期息。
●雙樺控股(01241)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損1,210.7萬元人民幣，按年收窄39.31%。不派末期息。
●綠領控股(00061)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損18.03億港元，按年升6.85倍。不派息。
●ＧＢＡ集團(00261)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損9,840.7萬港元，按年收窄44.11%。不派息。
●中國鵬飛集團(03348)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔溢利為1.42億元人民幣，按年增16.89%。建議派發末期股息為每股普通股0.0857元人民幣。
●迅捷環球控股(00540)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損495.0萬港元，按年收窄85.63%。不派息。
●澳門勵駿(01680)公布截至2023年12月31日止年度業績，公司擁有人應佔虧損492.1萬港元，而2022年度蝕6.07億元。不派息。