東方日報B1：港島新盤878萬起 呎價低至萬九有找

■趙國雄(右二)表示，Blue Coast首批定價屬「撈底價」，有少許折讓。左一為郭子威，右一為楊桂玲。

集團執行董事趙國雄表示，首批單位屬「撈底價」，有少許折讓，希望可幫助市民置業安居。早前談及該盤每方呎成本約2.8萬元，現時定價是「蝕少當賺」，賣樓不應只考慮成本，亦要視乎市況。

該集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，首張價單提供22伙兩房及116伙三房戶，實用面積介乎452至972方呎，並提供兩項付款計劃，即供享有最高15%折扣，入場單位為2B座6樓D室兩房戶，實用面積452方呎，折實呎價約19,425元。呎價最低單位為2B座6樓E室三房戶，實用面積813方呎，折實價1,544.5萬元，呎價約18,998元。

集團營業部首席經理郭子威稱，價單同時提供「0.5好輕鬆建築期付款計劃」，可享11.5%折扣，與即供僅相差約3.5個百分點。買家於簽署臨時買賣合約付5%訂金後，每60天再繳付0.5%樓價，餘下90%樓價可於收樓時再繳付。是次亦有成交金額85%的第一按揭，及成交金額30%的第二按揭安排。

價單所見，首批單位有11伙兩房戶的折實價低於1,000萬元，相等於港島南岸早前3期首批一房戶的折實價。若以折實呎價計，是次價單亦有9伙低於兩萬元，低絕黃竹坑站新盤。

資料顯示，港島南岸最早於2021年4月推出第1期晉環，同年8月推出第2期揚海，當時首批折實平均呎價分別約29,689元及30,888元。至於去年7月登場的第4A期海盈山，折實平均呎價約27,989元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，Blue Coast定價震撼，創港鐵黃竹坑站項目的首批開售單位呎價新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，項目可複製同系的親海駅去年成功的例子，成為全城焦點。

同系馬鞍山雲海別墅，則以4,624.6萬元售出Jasmine Avenue 5號別墅，屬實用面積2,151方呎三房間隔，外連花園，呎價為約21,500元。

此外，萬科香港發展的長沙灣連方II開售在即，示範單位曝光。發展商開放兩個無改動示範單位。其中，兩房單位參照18樓S9室為藍本而搭建，實用面積356方呎，單位樓層與樓層之間有約3.5米高，客廳兩側均配置電視插座，方便住戶靈活擺放家具。展銷廳及示範單位已對外開放，該盤將於明日首輪發售38伙，一房戶折實價642.4萬元起。