鄧聲興：AI高耗電利好太陽能產業

近期美國頭部科技企業多加大人工智能(AI)領域部署。英偉達(Nvidia)AI領域主導地位持續加強，近期發布超級AI晶片Blackwell B200，有望在降低功耗及減輕25倍成本的同時提高30倍的推理能力。

另外，蘋果公司(Apple Inc.)放棄「Titan 」造車計劃後亦加速對AI的投入，並調派部分「Titan 」計劃人手到AI等項目崗位。近期亦有市傳其與Google及OpenAI討論或考慮相關應用與合作，相信以上或表明美國已試圖增加AI領域話語權，或進一步帶動行業發展及競爭。

ChatGPT日耗逾50萬度電

面對AI的持續發展，耗電量需求亦與日俱增。有傳聞指英偉達將於2025年推出的載有Blackwell架構的B200產品，功耗或將較H100增加逾40%。另據荷蘭國家銀行數據專家Alex de Vries估計，OpenAI旗下聊天機械人ChatGPT每天消耗逾50萬度電，用於處理約兩億個用戶請求，相當於美國家庭每天用電量超過1.7萬倍，並預計2027年AI行業每年將消耗約85億至134億度電。顯示AI或為電力能源帶來更多需求，相信未來AI領域的「爭硅」或逐步轉為「爭電」，因而太陽能和儲能與AI發展緊密相連，太陽能行業的需求及業績表現或有望受惠。

現今全球太陽能市場持續高增長，「雙碳」背景推動內地太陽能企業技術創新與高質量發展，地緣政治風險影響下亦促使內地太陽能企業近年嘗試在全球範圍內配置產業鏈及供應鏈，為內地太陽能行業帶來更多優勢並主導全球太陽能行業發展。

華去年新增裝機容量破頂

內地太陽能行業去年實現持續增長並在今年初延續，去年內地太陽能新增裝機按年增長148%，創新高且接近2019至2022年4年間的新增總和。另據國家能源局數據，2024年首兩個月太陽能新增裝機規模按年增長80%。從近期發布的太陽能企業業績及預告來看，多數企業去年業績報喜，實現淨利潤預增、續增或扭虧為盈。

受惠於產業鏈成本減少、各國政策支持的持續加強，以及AI發展下的海內外需求提升，相信未來幾年太陽能行業景氣有望延續。但總體來看，需求及產能的釋放亦會導致行業競爭激烈及集中度的進一步提升，導致業績兩極分化，龍頭企業有望在競爭中獲得更好發展，不妨留意。

博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)