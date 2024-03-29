阿聯酋王子回來了！港家族辦公室最新定於5月底開幕

「我又進來了」！話說尋日有「緊急事務」要返屋企嘅阿聯酋王子謝赫·阿里·拉希德·阿里·賽義德·阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum），所以取消家族辦公室開幕儀式，最新宣布5月底會搞返。

辦公室以「"Inauguration of Shelkh AI AI Maktoum Family Office In Hong Kong. Soon to Commence"」為題發聲明，一開波就講到要推遲開幕「深深遺憾(deep regrets)」，再次解釋基於有重大事情要佢返杜拜處理，所以要押後，真係唔好意思。雖然推遲咗少少，但5月底會搞返。

唔知係咪早排有聲音懷疑王子嘅身份同資金來源嘅關係，其後嘅聲明內容，就有啲似面試時嘅自我介紹，只係轉咗第三人稱。

聲明提到，王子本人專注喺阿聯酋、亞洲嘅可持續業務，目標建立「牢固而長久(strong and lasting relationships)」嘅關係。同時，以「有遠見嘅領袖(visionary leader)」及「致力於文化藝術(cultural arts dedicated)」形容王子，以為杜拜帶嚟正面改變。

基於佢「富有同情心嘅天性」和「對激勵他人的承諾」，令到佢做咗好多商業、慈善倡議，主要都係教育、技術及創新、醫療保健、基礎設施、房地產開發、旅遊及社群發展等方面。佢仲好積極同國際組織合作㗎，應對減貧、環境等全球挑戰。

聲明臨尾就話：王子認為，喺香港開設家族辦公室，只係佢全球公共服務嘅開始。順手多謝港府幫手，令佢哋可以喺香港成立家辦，仲特別點名多謝財經事及庫務局、投資推廣署添！

王子家族辦公室資產管理規模有成5億美元(約39億港元)。計絲絲話，最重要有資金嚟香港，激活起沉靜嘅市場，遲到總好過無到。