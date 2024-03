阿聯酋王子回來了！港家族辦公室最新定於5月底開幕

「我又進來了」!話說尋日有「緊急事務」要返屋企嘅阿聯酋王子謝赫·阿里·拉希德·阿里·賽義德·阿勒馬克圖姆(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum),所以取消家族辦公室開幕儀式,最新宣布5月底會搞返。

辦公室以「"Inauguration of Shelkh AI AI Maktoum Family Office In Hong Kong. Soon to Commence"」為題發聲明,一開波就講到要推遲開幕「深深遺憾(deep regrets)」,再次解釋基於有重大事情要佢返杜拜處理,所以要押後,真係唔好意思。雖然推遲咗少少,但5月底會搞返。

唔知係咪早排有聲音懷疑王子嘅身份同資金來源嘅關係,其後嘅聲明內容,就有啲似面試時嘅自我介紹,只係轉咗第三人稱。

聲明提到,王子本人專注喺阿聯酋、亞洲嘅可持續業務,目標建立「牢固而長久(strong and lasting relationships)」嘅關係。同時,以「有遠見嘅領袖(visionary leader)」及「致力於文化藝術(cultural arts dedicated)」形容王子,以為杜拜帶嚟正面改變。

基於佢「富有同情心嘅天性」和「對激勵他人的承諾」,令到佢做咗好多商業、慈善倡議,主要都係教育、技術及創新、醫療保健、基礎設施、房地產開發、旅遊及社群發展等方面。佢仲好積極同國際組織合作㗎,應對減貧、環境等全球挑戰。

聲明臨尾就話:王子認為,喺香港開設家族辦公室,只係佢全球公共服務嘅開始。順手多謝港府幫手,令佢哋可以喺香港成立家辦,仲特別點名多謝財經事及庫務局、投資推廣署添!

王子家族辦公室資產管理規模有成5億美元(約39億港元)。計絲絲話,最重要有資金嚟香港,激活起沉靜嘅市場,遲到總好過無到。