富途葉翠玲：Reddit成最受捧美股IPO　迷因股再掀熱潮？

2024年美股市場出現了一顆耀眼新星——Reddit(股票代碼：RDDT.US)。自上市以來的短短四個交易日內，這家知名社交新聞論壇網站股價勢如破竹，近乎攀升至其發行價格的兩倍。3月26日開市之際，股價更是勢不可擋地飆升至74.9美元，成為本周市場上最引人注目的明星股。

作為被譽為「互聯網首頁」的平台，Reddit排名美國第五大網站，僅次於Google、YouTube、Facebook和Amazon，其月活躍用戶數達到了3.3億，日活躍用戶更超過7千萬。Reddit不僅在公眾層面普及了meme股的概念，更曾驅動Game Stop和AMC等meme股(迷因股)的價格暴漲。而今，Reddit自身也成為市場上最炙手可熱的meme股之一。上市後，得到了騰訊和OpenAI創始人等大股東的持股支持，其股價更是呈現出令人瞠目的上升勢頭，吸引了大批投資者爭相入場。然而，在市場狂歡的背後，Reddit是否能夠依靠自身的實力來繼續推動股價呢？這仍充滿了不確定性。

首先，若觀察Reddit的盈利模式，目前其收入來源顯得相當單一，幾乎98%來自於廣告業務。而這些廣告業務，主要依賴於與Reddit有合作的十家主要廣告商。這也就意味着，Reddit的業務模式極度依賴於這些客戶，任何一家客戶的策略調整都可能給Reddit帶來不小的衝擊。

其次，Reddit的總用戶量雖已突破3億大關，但其中高達75%的用戶並未登錄。若想將這部分用戶的潛在價值轉化為實際收益，Reddit則需要進行創新性的舉措。然而，在當前互聯網高度競爭的環境下，這一轉化目標的實現難度不小。鑑於Reddit社區的特性，推送與用戶興趣和用戶行為高度相關的精準廣告無疑是盈利的關鍵，如果大多數用戶不符合廣告策略的需求，Reddit在依靠廣告業務盈利的路上將面臨嚴峻挑戰。

究竟Reddit能否在首次公開發行股票後持續攀升至市場巔峰？這一問題的答案取決於Reddit未來是否能鞏固其作為AI概念股的地位，並實現營收來源的多元化。從Reddit近期對Spell和Meaning Cloud這兩家AI企業的收購來看，顯示出Reddit對於AI領域發展的決心。Reddit依靠其龐大社區的自發內容貢獻機制，逐漸將其平台打造成一座獨一無二的人類行為數據寶庫。日前，Google與Reddit達成了一項AI技術授權協議，根據該協議，Reddit將向Google提供大量用戶數據，以助力Google訓練其AI人工智能模型，而這份協議的年度金額高達4.7億美元。同時，Reddit也為其他企業開放了數據接口，允許它們進行AI研發，每5,000萬次數據請求的價格為1.2萬美元。這將成為Reddit業務發展的新支柱。

綜合來看，Reddit當前的股價波動主要受AI概念的影響以及市場投資情緒的驅動。若未來AI領域持續升溫，投資者的熱情無疑將進一步推動Reddit的股價上揚。然而，從長遠來看，投資者應更加關注Reddit的業務拓展並保持警覺，以防範可能出現的市場泡沫風險。

富途證券香港高級策略師 葉翠玲(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)