凱盛新能去年少賺3.5% 毛利率遠遜信義福萊特
2024年03月29日 16:24
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舊稱「洛陽玻璃」的凱盛新能(01108)公布，2023年純利跌3.5%至3.94億元人民幣(下同)，不派息，主要是營業收入上升31.12%至65.95億元之際，營業成本亦升31.51%至58.31億元，且研發成本漲44.73%至2.51億元。
業績公告顯示，其新能源玻璃業務去年進帳63.84億元，增長36.67%，可是毛利率僅升0.17個百分點至11.7%，營業額顯著低於信義光能(00968)及福萊特玻璃(06865)的分別235.32億元及196.76億元，毛利率亦不及信義及福萊特的21.39%及22.44%。
凱盛新能主要從事新能源材料的研發、生產及銷售，主營產品包括雙玻組件玻璃、AR光伏鍍膜玻璃、高透光伏玻璃鋼化片等太陽能裝備用光伏電池封裝材料，已在華東、華中、華北及西南地區建立了7大智能化光伏玻璃生產基地。截至2023年末，公司在產光伏玻璃原片產能為每日5,270噸，現有深加工蓋板、背板生產線42條，合計年產量約3.39億方米。
經營活動現金流淨額轉正，錄1.43億元，而投資活動現金流淨流出升1.36倍至17.58億元。