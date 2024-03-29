凱盛新能去年少賺3.5%　毛利率遠遜信義福萊特

凱盛新能主要從事新能源材料的研發、生產及銷售，主營產品包括雙玻組件玻璃、AR光伏鍍膜玻璃、高透光伏玻璃鋼化片等太陽能裝備用光伏電池封裝材料，已在華東、華中、華北及西南地區建立了7大智能化光伏玻璃生產基地。截至2023年末，公司在產光伏玻璃原片產能為每日5,270噸，現有深加工蓋板、背板生產線42條，合計年產量約3.39億方米。

經營活動現金流淨額轉正，錄1.43億元，而投資活動現金流淨流出升1.36倍至17.58億元。