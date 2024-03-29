先正達終止上交所上市申請　將於合適時機重啟上市

內地A股表現低迷，再有企業計劃擱置其上市計劃。國企中化控股旗下農用化學品和種子集團龍頭先正達，終止在上海證券交易所主板上市申請。

先正達發聲明指，全面考量自身發展戰略與全球行業環境，經審慎研究後，決定撤回上海主板上市申請。公司將採用多元組合手段，持續鞏固提升在全球農業科技領域的領先優勢，未來在合適時機重啟上市進程。

該公司指，作為一家全球營運的農業科技創新企業，始終「堅守初心」，不斷提升自身的綜合實力與市場競爭力，以科技創新和優質服務推動全球農業可持續發展，為社會、合作伙伴、員工和股東創造更大價值。公司將一如既往關注中國資本市場，並願意為其健康發展作出貢獻。

事實上，該公司首席執行官洛文杰(Jeff Rowe)早於今年2月時明言，公司目前無上市時間表，聚焦於業務營運和提升績效。另外，去年11月公布業績後，公司發言人曾指，基於市況不佳，預計上市將推遲至2024年年底。

而該公司去年5月宣布，因應內地全面實行股票發行註冊制，進一步健全多層次資本市場體系，各板塊定位更加清晰，而公司作為全球農業科技龍頭企業，更適合在上海證券交易所主板上市，有助於接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。因此，上市申請由上海科創板改道至上海主板。有傳其集資規模達650億元人民幣，僅次於2010年農業銀行集資685.29億元。