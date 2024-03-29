希教國際遭可轉換債券持有人提出清盤呈請

債券持有人團體稱，希教國際於今年3月4日有不少於3.24億美元可轉債違約，且在違約發生之前或之後未就此事項與債券持有人進行任何實質討論。

該批債權人批評稱，希教國際曾作出多項具誤導性的公告，更聲稱：「該公司誤導散戶及機構股東，迴避與債券持有人接觸，相信有關行為構成蓄意違約。」

希教國際今年初由原稱「希望教育」轉為現有公司名稱，2月公布2026年到期的3.5億美元零息有擔保可轉換債券，持有人有權選擇要求公司於今年3月2日以本金額103.04%贖回，但「由於外圍環境及政策的影響」，公司表示可能難以在選擇贖回日期悉數贖回所有相關可轉換債券。

在可轉債違約發生後，該公司3月14日在香港與持有人特別團體開會，惟會上並沒有提及任何具體和可信的計劃。債券持有人團體表示，由於別無他選，只能繼續進行清盤呈請。

希教國際其後發公告回應稱，現正就呈請的適當行動過程尋求法律意見，並將採取一切必要行動以保障公司及其他持份者的權益。儘管公司堅持履行相關債券責任的原則及為此作出持續努力，但「由於外部環境、行業政策及公司當前財務狀況的影響，在贖回相關債券方面面臨困難」。

該公司又表示，理解呈請人及相關債券持有人的疑慮，並將同時致力與彼等保持溝通，以就呈請達成友好和解。