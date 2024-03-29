廖嘉豪：日圓短期貶值空間有限

日本央行於3月會議宣布加息，正式結束負利率年代，但會後市場一面倒沽空日圓，導致美元兌日圓一度升穿150至151，Yen價上周更貶值至34年低位。不過，美元兌日圓一旦升穿151，沽空日圓風險則明顯較高。日本央行在3月份異常迫切地加息或反映擔憂日圓弱勢的政治壓力愈來愈大，日本央行、財政部和日本金融廳召開緊急會議，而財務大臣鈴木俊一進一步表示會因日圓疲弱而採取「果斷措施」，內容與2022年干預行前非常相似，干預機會明顯上升。花旗分析員繼續認為，如美元兌日圓升至152至155區間，將觸發日本買入日圓進行干預。

另一方面，預計在美國非農就業數據公布前，美元缺乏明顯催化劑。如弱日圓的政治壓力升溫或代表日本央行的加息幅度可能超過市場預期，同時有機會最早在7月再次加息，對比市場目前定價7月僅加息7個點子，日本央行令市場調高加息預期確實會重大影響美日息差，尤其美國國債收益率在短期內或保持區間上落，因此有望支持日圓表現。

花旗分析員傾向通過沽出瑞郎買入日圓捕捉日圓升值機會，以避免任何美元特定的波動因素，並減低息差成本。瑞士央行或繼續向瑞郎施壓，尤其認為單靠減息已不足以增加瑞朗弱勢，屆時應更積極在匯市干預。以上背景應限制瑞朗升值空間，並繼續支持瑞朗成為匯市中吸引的融資貨幣。瑞朗兌日圓今年1月171.83或已見今年高位，跌穿100天線168.97後或先下試200天線166.46，目標或先跌至2023年10月低位162.2。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪