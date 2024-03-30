東方日報B1：內地股市首季彈3%　仍難勝恒指

內地股市在今年首季最後一個交易日做好，2月初一度要打「2,600點保衞戰」的滬綜指周五收於3,000點樓上，升1.01%，結合上海、深圳兩市表現的滬深300指數全季累升3.1%，扭轉之前連續3季下跌的頹勢，迄今已從上月初衰過3年疫情的多年低位反彈13.8%，讓A股總算在日本和美國股市面前挽回一點顏臉。然而，專家直言主要是監管機構行政手段維穩奏效，對內地上市公司今年整體盈利增長仍不太樂觀，反而對港股睇高一線。

A股今季頭號大事必數上月初中國證監會易帥，打破該職長期由4大內銀董事長調遷的「慣例」，改由曾經監管券商和基金的吳清接任主席，其後在「國家隊」入市維穩、提升上市公司管治的基礎上，不斷傳出監管機構限制沽空，被指「加劇年初跌市」的量化基金被重點「對付」的消息尤其多。中央救A股的另一重頭戲是限制新股發行節奏，可能集資逾600億元人民幣（下同）的先正達，幾經推延後在宣布終止上海主板上市申請。

大和中國股票策略師潘加州接受本報專訪時表示，A股本月轉趨牛皮，原因是上月大幅反彈後自有獲利回吐，但應該不會回試2月初的低位，因為「監管層穩住市場信心的決心非常強」。然而，A股今季反彈的驅動力真的更多是官方維穩，而非基本面和市場情緒的些許改善。

雖說外資對中國資產的興趣稍有好轉，但他們這兩個月來只是減少淨流出，尚未轉為流買入，況且還有美股等的誘惑。儘管滬深股通今季轉為淨買入682.23億元，應留意相當一部分是香港的中資，而且不少是短炒的游資。真正主導大市的內地資金仍傾向沽貨，差在動向不及北向資金透明。

就監管機構推動長期資金入市，潘認為今年未必有很大進展，亦難說公募基金發行會否顯著改善。險資的風險偏好很低，配置股票不如台灣同業「激進」、「更像公募基金」，因此還要風險管理和考核準測等配套政策，改變內地險資的思維。

不過，內資減磅歸根究柢是基本因素所致。潘加州指，暫時觀望下月政治局會議，如何敲定去年底針對中央經濟工作會議的政策細節。中央往後也許會繼續發特別國債，可是財政刺激仍會比2009年克制，更多針對房地產和地方債等逼切潛在風險。而貨幣政策方面，「經濟已陷入流動性陷阱，居民有錢也是挪去儲蓄，不是投資或消費，大量投放流動性也只會在銀行體系空轉。」

一些投行提出A股比港股更直接受惠內地刺激經濟，因此偏好前者。潘加州持相反意見，指其3,250點的滬綜指目標之後多靠估值修復去實現，距離現價的潛在升幅，不如目標為兩萬點的恒生指數，又認為滬綜指的估值不如恒指吸引。

他解釋，內地股市今年整體盈利增長恐怕只是持平，因為內房銷售今年仍很疲弱，不利金融和建材等指數權重板塊的業績，即使之後回暖，充其量只是減輕對經濟乃至企業盈利的負累，「房地產未來兩、三年都是減分項」。

反觀港股盈利增長不俗，亦有美國今年稍後掉頭減息的催化劑，屆時會受惠外資可能流入。大中華區股票策略是一方面買入人工智能（AI）、互聯網和出行領域的增長股，一方面買入高息價值股，之後可以乘外資稍為回流，採取均衡些的板塊配置，消費股可留意一些非必需消費股，「因為趨勢是非必需消費尤其是服務，於內地居民整體消費比重會逐步提高。」