香港置業：首季1000萬元或以下二手住宅註冊量比率創7年新高

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，首季(截至3月27日)二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)錄7,353宗註冊，較2023年第4季的6,273宗增加約17.2%；當中1,000萬元或以下二手住宅錄6,505宗註冊，較上季的5,529宗增加約17.7%，註冊量按季升幅跑贏大市。

1,000萬元或以下二手住宅註冊量佔整體二手住宅註冊量比率亦由上季約88.1%，增加約0.4個百分點，至首季(截至3月27日)約88.5%，創7年新高；樓市全面「撤辣」，讓更多上車、換樓及投資客即時受惠，樓市氣氛升溫，加快物業市場流轉，相信今年1,000萬元或以下二手住宅註冊量佔比會於較高水平徘徊。

若以港島、九龍及新界三區劃分首季(截至3月27日)1,000萬元或以下二手住宅註冊量按季表現，當中新界區錄3,641宗註冊，較上季的2,922宗增加約24.6%；港島區錄1,062宗註冊，較上季的856宗增加約24.1%；九龍區錄1,802宗1,000萬元或以下二手住宅註冊，較上季的1,751宗增加約2.9%。