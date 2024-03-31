黃竹坑站Blue Coast加推110伙 折實均價22703元
2024年03月31日 08:53
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（左起）郭子威、趙國雄、楊桂玲
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周六(30日)公布加推價單2號，提供110伙，折實平均呎價約22,703元。長實執行董事趙國雄表示，是次屬原價加推，期望幫助市民安居樂業，重申蝕少當賺。
他續指，撤辣後除了換樓需求外，還多了一些客人有意購買三房單位作收租用途。
長江實業營業部助理首席經理楊桂玲指，復活節假期首日開放示範單位予公眾參觀，人流不絕。參觀示範單位中超過八成買家鐘情三房單位。是日加推單位包括60伙「細三房」、30伙「大三房」及 20伙2房單位，折實呎價由19,938元起，屬2B 座6樓G室，實用面積796方呎。至於，價單第1號及第2號共推出248伙，市值共50億m
長江實業營業部首席經理郭子威表示，今日內地開始放假，令內地客人到示範單位的參觀比例提升，內地客人佔比升至接近三成。早前在國內路演推介後，吸引不少客人來港參觀，估算佔入票比例兩至三成。據市場消息指，項目至今已接獲逾3,000張入票。