旅客消費變港人頻北上　港府指零售餐飲生意恢復存差異

復活節假期，大批市民離港，本地零售及餐飲業生意慘淡。財金官員亦指雖然在第一季訪港旅客逾1100萬人次，但業界同時面對訪港旅客消費模式改變，以及部分港人增加北上消費等帶來影響，減弱對前景的信心，對中小企經營面對不少挑戰，又指不同地區或目標客群定位不同的商店或食肆，生意恢復程度存在較大差異。

財金官員今日(31日)在網誌中貼文，指本港經濟第一季保持平穩增長，訪港旅客人次超過1100萬，宏觀形勢為本地零售、餐飲及運輸業界帶來一定的支持，但業界同時面對訪港旅客消費模式改變，以及部分港人增加北上消費等帶來影響，減弱對前景的信心。

針對業界的困境，該官員指不同地區或目標客群定位不同的商店或食肆，生意恢復程度存在較大差異，他認為本地經濟增長尚待加固添力，迅速的消費模式轉變和市場變化令部分本地中小企經營面對不少挑戰。

至於中小企面對經營的挑戰，財金官員指金融管理局日前推出9項支援中小企措施，包括有按時供款的按揭客戶，即使抵押品估值下跌，銀行亦不會提前要求還款，「還息不還本」計劃下的還本部分亦更具彈性，而相關措施可以協助中小企在複雜多變的經營環境中，持續營運和發展。其中，不要求提前還款的安排，有助避免在資產市場短暫波動時，一些反應過敏的行動，對中小企的資金鏈造成不必要壓力，甚或觸發連鎖反應。

財金官員認為除協助中小企應對資金周轉的需要，同樣重要的是要匯聚更多人流和消費力，為企業製造更多商機和銷售的時點，又指無論是金融盛事抑或藝術盛會，都有利於吸引更多商務活動和旅遊消費，為不同行業創造積極正面的環境和氣氛，香港具備很好的優勢吸引全球各類旅客以至文化藝術愛好者，為本地的零售飲食業，以至整體經濟帶來多元的發展動力。

網誌又提及上周舉行「金融盛事周」成為熱點，成功匯聚逾千名全球的政商領袖、高資產淨值人士和資產擁有人，有助帶動更多高增值旅客訪港；「藝術三月」活動亦吸引數以萬計的市民和遊客參加，帶動市面氣氛。