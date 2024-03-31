WWDC大會有乜搞作？蘋果公司或推生成式AI產品

蘋果公司(Apple Inc.)日前公布，其年度開發者大會WWDC將於6月10日至14日舉行；與2020年疫情以來的情況一樣，會議將在網上舉行，但部分獲邀的開發者及學生能夠參與在Apple總部親身出席。

Apple的高層們亦為今年主題作多番的暗示，全球行銷資深副總傑Greg Joswiak於社交媒體發文，段末特意寫上今年大會將「Absolutely Incredible(意：絕對令人難以置信)」，並特意將再詞的首個字母「AI」以大寫呈現，令人估計Joswiak意指人工智能(AI)。

另外，Apple行政總裁庫克(Tim Cook)之前亦多次預告指，Apple今年將在AI領域有「突破性創新」，預期今年以軟件為主的WWDC將充斥大量有關AI的消息。市場同時估計，Apple屆時將有最新的軟件更新，其中包括iPhone的新作業系統iOS 18，預計將包含新的生成式AI功能。

[新iPad將延遲至5月發布]

至於消費者最關心的硬件問題，外媒預期新的iPad Pro及iPad Air型號將於5月發布，相關工廠正逐漸增加產量。報道認為，由於新的作業系統iPad OS及OLED顯示屏相關的生產技術，導致原先計劃3月發布的新iPad延遲推出。

另外，有調查發現Apple目前最新款的M3 Max晶片不再具有「UltraFusion互連」功能，該功能在將去將兩張M1/M2 Max晶片，進行單一封裝成M1/M2 Ultra的晶片；相信末來的M3 Ultra晶片或是一款獨立晶片，而非過去由「組裝」完成。