陳樂怡：重卡需求恢復　中國重汽目標看22.8元

內地宏觀經濟復甦，來自工程及消費物流需求改善，加上重卡減排的置換需求支撐，以及憑藉高性價比，出口市場增長理想，促使重卡首兩月銷量維持強勁。細分種類而言，減碳排放主題帶動，以及油氣價差利好，天然氣重卡高速增長，預計增長勢頭持續，整體行業景氣度處於上升周期。

據中汽協數據顯示，內地首兩個月重卡市場累計銷量達15.69萬輛，按年增長25%，行業前五企業市場份額達到90.85%，重汽市佔率較去年同期上升1.44個百分點至29.66%，排名第一。細分天然氣重卡市場，首兩個月天然氣重卡累計銷量達到1.6萬輛，按年增長64%，重汽期內增幅高達2.6倍，明顯跑嬴行業水平，市場份額躍升13.05個百分點至24.07%，排名第二。

重卡分部總收入752.88億元人民幣，同比上升49.7%。重卡分部的營運溢利率為5.8%，同比上升0.6個百分點，主要原因是國內重卡行業需求復甦及海外市場需求提升引致銷量大幅上升。出口重卡達到13萬輛，按年增長46.9%，實現出口收入411.33億元人民幣，按年增長57.5%，展示先發優勢。預計重卡需求恢復，重汽可望擴大市場份額。估值上，現價對應24財年預測市盈率約8.3倍，與五年均值相若，股息率約5厘。建議候回調至18元附近收集，目標價22.8元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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